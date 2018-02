On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara büyük ikramiyesi altıya bölündü! (809. hafta sonucu)

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara adlı şans oyununun 809. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. On Numara, şans oyunları içerisinde bir rekor kırarak tam 49 haftadır devretmiyor. Bu hafta oynanan diğer şans oyunları, teker teker devrederken On Numara'da büyük ikramiye 6 kişi arasında paylaşıldı. 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenlerin ikramiye kazandığı On Numara 5 Şubat tarihli çekilişinde on bilen tam 6 kişi çıktı. İşte 809. hafta On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve kazanılan ikramiye miktarları....

5 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 809'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye, Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.