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On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara büyük ikramiyesi altıya bölündü! (809. hafta sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 14:59 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 Şubat On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Uzun zamandır devretmeyen On Numara, kendine ümit bağlayanların yüzünü kara çıkarmadı ve tam altı kişiye büyük ikramiyeyi paylaştırdı. Peki On Numara talihlileri hangi şehirlerden çıktı? İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ile çekilişe dair tüm detaylar...

On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara büyük ikramiyesi altıya bölündü! (809. hafta sonucu)

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara adlı şans oyununun 809. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. On Numara, şans oyunları içerisinde bir rekor kırarak tam 49 haftadır devretmiyor. Bu hafta oynanan diğer şans oyunları, teker teker devrederken On Numara'da büyük ikramiye 6 kişi arasında paylaşıldı. 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenlerin ikramiye kazandığı On Numara 5 Şubat tarihli çekilişinde on bilen tam 6 kişi çıktı. İşte 809. hafta On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve kazanılan ikramiye miktarları....

5 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 809'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye, Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 120 kişi 1 milyon 970 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45'er kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 183 bin 881 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 364 bin 354 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte kamuya KDV olarak 942 bin 181 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 412 lira 15 kuruş aktarıldı.

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49 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 49 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 808. haftanın sayıları şöyle;02, 03, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

29 Ocak On Numara çekilişinde; 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

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