On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara 16. yılına giriyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan On Numara, bu akşam 835. kez düzenlenecek. 1-80 arasındaki sayılardan seçilecek 22 numara ile haftanın sayıları belirlenmiş olacak. Geçen hafta yapılan On Numara çekilişinde dört talihli, on numarayı bilmiş ve kişi başına 78 biner lira kazanmışlardı. Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 6 Ağustos On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar... 6 Ağustos tarihli, 835. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. On Numara 6 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 6 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 835. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

835. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. 3 - 1500 kez

12 - 1494 kez

5 - 1482 kez

7 - 1452 kez

18 - 1452 kez

4 - 1446 kez

19 - 1440 kez

2 - 1428 kez

17 - 1422 kez

21 - 1422 kez

1 - 1374 kez

22 - 1362 kez

15 - 1362 kez

10 - 1344 kez

14 - 1326 kez

16 - 1308 kez

8 - 1302 kez

11 - 1272 kez

6 - 1272 kez

13 - 1266 kez ON NUMARA NASIL OYNANIR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.