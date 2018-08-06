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On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

6 Ağustos On Numara sonuçları, bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Bugün On Numara'nın 16. yılı. Bu akşam 835. haftanın kazandıran numaraları ile noter huzurunda canlı yayında çekiliş yapılacak. Uzun zamandır devretmeyen On Numara, bu haftada yeni talihlilerini bekliyor. Geçen hafta on numarayı bilen dört kişi çıkmıştı. On Numara çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir, On Numara sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte On Numara sonuçları detayları...

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara 16. yılına giriyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan On Numara, bu akşam 835. kez düzenlenecek. 1-80 arasındaki sayılardan seçilecek 22 numara ile haftanın sayıları belirlenmiş olacak. Geçen hafta yapılan On Numara çekilişinde dört talihli, on numarayı bilmiş ve kişi başına 78 biner lira kazanmışlardı. Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 6 Ağustos On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

6 Ağustos tarihli, 835. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 6 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

6 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 835. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

835. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

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ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır.

3 - 1500 kez
12 - 1494 kez
5 - 1482 kez
7 - 1452 kez
18 - 1452 kez
4 - 1446 kez
19 - 1440 kez
2 - 1428 kez
17 - 1422 kez
21 - 1422 kez
1 - 1374 kez
22 - 1362 kez
15 - 1362 kez
10 - 1344 kez
14 - 1326 kez
16 - 1308 kez
8 - 1302 kez
11 - 1272 kez
6 - 1272 kez
13 - 1266 kez

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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