On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara 16. yılına giriyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan On Numara, bu akşam 835. kez düzenlenecek. 1-80 arasındaki sayılardan seçilecek 22 numara ile haftanın sayıları belirlenmiş olacak. Geçen hafta yapılan On Numara çekilişinde dört talihli, on numarayı bilmiş ve kişi başına 78 biner lira kazanmışlardı. Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 6 Ağustos On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

6 Ağustos tarihli, 835. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 6 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

6 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 835. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.