On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

2018 Nisan ayının ikinci haftasının ilk gününde 818. haftanın On Numara sonuçları ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. On Numara'da 57 haftadır devir yaşanmıyor. Son devir 27 Şubat 2017'de 760. hafta çekilişinde yaşanmıştı. Yani bu akşam On Numara'da şaşırtıcı olan büyük ikramiye çıkması değil çıkmaması olur.

Bu ayın 5 On Numara çekilişinden ikincisinin yapılacağı bu akşam yani 9 Nisan Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 817. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!

12 Mart 817. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.