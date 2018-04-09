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On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Nisan ayının ikinci On Numara sonuçları için bu akşam çekiliş yapılacak. 57 haftadır yani 1 yıldan fazla bir süredir devretmeyen On Numara'da bu çekilişten ne çıkacak nasıl merak ediliyor? Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 9 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

2018 Nisan ayının ikinci haftasının ilk gününde 818. haftanın On Numara sonuçları ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. On Numara'da 57 haftadır devir yaşanmıyor. Son devir 27 Şubat 2017'de 760. hafta çekilişinde yaşanmıştı. Yani bu akşam On Numara'da şaşırtıcı olan büyük ikramiye çıkması değil çıkmaması olur.

Bu ayın 5 On Numara çekilişinden ikincisinin yapılacağı bu akşam yani 9 Nisan Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 817. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!

12 Mart 817. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 9 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

9 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 814. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

817. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 816'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67, 75 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinin paylaştığı resmi sonuçlara göre yukarıdaki numaralardan 10 tanesini bilmeyi başaran tek talihli kuponunu İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırmış. Söz konusu talihli 341 bin 7222 lira 75 kuruşluk büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Diğer ikramiye kalemlerinde ise kazananların sayısı ile kişi başına düşen ikramiye miktarları şu şekilde oldu:

9 bilen kişi sayısı : 137 - İkramiye = 1.663,15 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.343 - İkramiye = 97,60 TL

7 bilen kişi sayısı : 23.852 - İkramiye = 18,30 TL

6 bilen kişi sayısı : 129.834 - İkramiye = 3,50 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 175.816 - İkramiye = 3,35 TL

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