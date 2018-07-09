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On Numara sonuçları 9 Temmuz: Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

9 Temmuz On Numara çekilişi için saatler kaldı. Pazartesi günleri yapılan On Numara, kazanma ihitmalinin yüksek olması ve ikramiye çeşitliliği nedeniyle şans oyunu sevenlerin çokca tercih ettiği çekiliş oluyor. 831. hafta On Numara çekilişi öncesinde geçen haftadan devir eden ikramiye yine yok! On Numara çekilişinde on bilen ya da bilenler çıkacak mı? Talih kuşu hangi şehirlere konacak? 9 Temmuz On Numara çekilişi canlı yayını ve On Numara sonuçları anlık ve güncel olarak haberimizde.

On Numara sonuçları 9 Temmuz: Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula!

9 Temmuz On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının ikinci on numara çekilişinde geçen haftadan devreden ikramiye yok. Geçen hafta iki kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. 1'den 80 dahil sayıların olduğu topların içinden 22 tanesi bu haftanın On Numara sayılarını belirleyecek. Canlı yayında yapılacak çekilişte on bilen veya bilenler çıkacak mı? On Numara talihlisi hangi şehirden çıkacak?

  1. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapılacak. Ankara Balgat'ta yapılacak olan On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda yapılacak çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz çekiliş saatinde aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

831. hafta On Numara çekilişi canlı izle

9 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde haftanın sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar resmi sitede yayımlanacak. Haftanın kazananlarının hangi şehirden olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıklarını gösterecek olan On Numara sonuçları, yaklaşık olarak 21.30 ile 21.45 arasında aşağıdaki linkten MPİ tarafından yayınlanacak. Sonuçlar yayınlandıktan sonra sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

9 Temmuz On Numara sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

  1. haftanın sayıları: 04, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77

On Numara çekilişinde on bilen iki kişi 154 bin 134 lira 85'er kuruş kazandılar. MPİ tarafından yapılan açıklamada talihliler; Adana - Seyhan ve İzmir - Karşıyaka'dan çıktı.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 9 bilen 95 kişi 2 bin 164 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 699 kişi 121 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 87 kişi 23 lira onar kuruş, 6 bilen 105 bin 317 kişi 3 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 167 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

2-temmuz-on-numara-sonuclari

ON NUMARA NEDİR?

On Numara Milli Piyango idaresi'nce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun olarak başlatıldı. On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENİYOR?

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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