On Numara sonuçları belli oldu! İşte 28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde açıklandı. Mayıs ayının son pazartesi gününde canlı yayında yapılan On Numara sonuçları belli oldu. 825. haftanın talihlileri, On Numara'yı bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı 28 Mayıs On Numara çekilişinde talihliler, kişi başına 104 bin 822'şer lira kazandılar. On Numara sonuçları tüm detayları ile haberimizde. İşte haftanın On Numara sonuçları ve detayları...

28 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 825. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Elazığ'ın Merkez ilçesi ile Edirne'nin İpsala ve Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.