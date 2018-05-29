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On Numara sonuçları belli oldu! İşte 28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 07:08 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Haftanın ilk şans oyunu çekilişi olan On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş binasında yapılan 825. hafta On Numara çekilişi sonuçları resmi sitede açıklandı. Geçen haftadan devir olmayan haftada On Numara'yı bilen 3 talihli, yaklaşık 105 biner lira ikramiye kazandılar. 28 Mayıs On Numara çekilişi sonuçlarına detayları ile haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları belli oldu! İşte 28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde açıklandı. Mayıs ayının son pazartesi gününde canlı yayında yapılan On Numara sonuçları belli oldu. 825. haftanın talihlileri, On Numara'yı bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı 28 Mayıs On Numara çekilişinde talihliler, kişi başına 104 bin 822'şer lira kazandılar. On Numara sonuçları tüm detayları ile haberimizde. İşte haftanın On Numara sonuçları ve detayları...

28 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 825. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Elazığ'ın Merkez ilçesi ile Edirne'nin İpsala ve Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 96 bin 375 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 835 bin 119 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 861 lira 21 kuruş aktarıldı.

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21 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

  1. hafta On Numara sayıları: 01, 02, 04, 06, 12, 24, 28, 32, 33, 41, 44, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 78

On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi 327 bin 35 lira beşer kuruş ikramiye kazandılar. Talihliler, kuponlarını İstanbul - Gaziosmanpaşa ile Manisa - Soma'dan yatırdıkları öğrenildi.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin miktarları ve kazananların sayıları ise şöyle; 9 bilen 73 kişi 3 bin 59 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 616 kişi 138 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 391 kişi 26'şar lira, 6 bilen 103 bin 524 kişi 4 lira otuzar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 687 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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on numara On Numara sonuçları milli piyango

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