On Numara sonuçları: On bilenler büyük ikramiyeyi paylaştı! (6 Ağustos 2018 On Numara sonucu)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 157 bin 108 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Osmangazi ve Adana'nın Karataş ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

On Numara oyununun 835. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 23, 24, 27, 36, 40, 45, 47, 53, 55, 62, 68, 72 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 835. hafta çekilişi ile belli oldu. 16 senedir MPİ tarafından çekilişi yapılan On Numara'nın 16 Ağustos 2018 tarihli çekilişinde devreden ikramiye yoktu. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi, on bilen iki talihli paylaştı. Talihliler, 157 biner TL kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair detaylar...

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.