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On Numara sonuçları: On bilenler büyük ikramiyeyi paylaştı! (6 Ağustos 2018 On Numara sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 08:02 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 16 senedir düzenlenen On Numara'nın dün akşam 835. hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Bu sayılar içerisinden on tanesini doğru bilen iki talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. 6 Ağustos 2018 tarihli On Numara çekilişi sonuçları detayları ile haberimizde.

On Numara sonuçları: On bilenler büyük ikramiyeyi paylaştı! (6 Ağustos 2018 On Numara sonucu)

On Numara sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 835. hafta çekilişi ile belli oldu. 16 senedir MPİ tarafından çekilişi yapılan On Numara'nın 16 Ağustos 2018 tarihli çekilişinde devreden ikramiye yoktu. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi, on bilen iki talihli paylaştı. Talihliler, 157 biner TL kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 6 AĞUSTOS 2018

On Numara oyununun 835. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 23, 24, 27, 36, 40, 45, 47, 53, 55, 62, 68, 72 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 157 bin 108 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Osmangazi ve Adana'nın Karataş ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 111 kişi bin 887 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 203 kişi 95 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 689 kişi 16 lira 85'er kuruş, 6 bilen 122 bin 652 kişi 3 lira 40 kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 527 kişi 3 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 94 bin 764 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 834 bin 620 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 503 lira 14 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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