"Onbeşliler" Çanakkale yolunda

Turhal Belediyesi tarafından başlatılan "Asım'ın Nesli Onbeşliler Çanakkale'de" projesi kapsamında bu yıl da 15 yaşındaki gençler Çanakkale'ye uğurlandı.

Belediyenin organizasyonuyla Çanakkale'ye gidecek 15 yaşındaki 45 öğrenci için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Asım'ın Nesli Onbeşliler Çanakkale"de projesini 2015 yılında başlattıklarını hatırlatarak, "Her sene Turhal'dan, mücavir alan sınırlarımız içinde bulunan ve 15 yaşında olan bütün gençlerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz." dedi.

Her yıl yaklaşık bin 300 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini, öğrencilerin profesyonel rehberler eşliğinde şehitlikleri ziyaret ettiklerini vurgulayan Bekler, "Amacımız, 15 yaşında Çanakkale Savaşı'na giden ve şehit düşen ecdadın yaşamış olduğu o duyguyu yeniden yaşayabilmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Öğrenciler de Çanakkale yolculuğunun heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ve okunan duanın ardından dönemin askeri kıyafetlerini giyen, elleri kınalı "Onbeşliler" Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Arif Arıcı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Bozkurt, vatandaşlar ve öğrencilerin aileleri katıldı.