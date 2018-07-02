"Önce göktaşı düştü, sonra SÜTAŞ geldi"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de 3 yıl önce göktaşının düştüğü Sarıçiçek köyünde artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ tarafından kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi'nin yarattığı sevinç hakim. Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te meteor parçalarının düşmesinin ardından zengin olma hayaliyle vatandaşlar bölgede göktaşı aramış, hatta bazıları buldukları meteor parçalarını yabancılara satarak para kazanmıştı. Köylüler şimdi de köyde SÜTAŞ tarafından gerçekleştirilecek yatırımla istihdama kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun süre gündem olan, adına bilimsel çalışmalar yürütülen göktaşından sonra köye SÜTAŞ'ın yatırım yapması Sarıçiçek köyü sakinlerince "talih kuşu" olarak değerlendiriliyor. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında inşasına başlanan, 2 yıl sonra da üretime başlaması planlanan tesis için 733 milyon 709 bin lira yatırım bedeli öngörüldü. Tesisin doğrudan yüzlerce, dolaylı olarak da binlerce kişiye istihdam sağlayacak olması köylülere umut oldu.

- "Bu toprağa göktaşı düştü, şimdi de SÜTAŞ geldi" Köy muhtarı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerine göktaşı düşmesinin ardından sadece köylülerin değil, Türkiye'nin değişik illerinden ve yurt dışından da çok sayıda kişinin bölgeye geldiğini anımsattı. Göktaşını bulup satan vatandaşların o dönem para kazandığını belirten Arslan, şimdi de köyde SÜTAŞ'ın fabrika kurmak için çalışma başlattığını aktardı. Arslan, "Bu toprağa göktaşı düştü, köylüler para kazandı. Şimdi de SÜTAŞ geldi, yine para kazanacaklar." dedi. - "Çok şanslı bir köyüz" Göktaşını ilk bulan köylülerden Metin Ergün (40), göktaşından sonra köylerinde entegre bir tesis kurulmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Sarıçiçek köyünün göktaşından dolayı dünyada tanındığını dile getiren Ergün, "Köyümüz 2015 yılında düşen göktaşıyla meşhur oldu ve NASA tüm dünyaya tanıttı. Gökten Allahuteala bize göktaşı verdi. Şu anda da SÜTAŞ geldi köyümüze. SÜTAŞ'tan sonra bu arazinin değeri bir iken iki olacak." diye konuştu.

Ergün, göktaşı sayesinde kendisine ev yapan, araba alanlar olduğunu belirterek, SÜTAŞ'ı da önemli bir kazanç olarak gördüklerini vurguladı. "Şu an için 30 kişi işe alınacak. Bunlar SÜTAŞ tesislerinde hem çalışıp hem de eğitim görecekler. Köyün değeri daha da arttı. Tarlanın dönümü 30 binden 60 bine çıktı." diyen Ergün, köyde arazilerin dahi değer kazandığını aktardı. Ergün, "SÜTAŞ gelince köylünün hayat şartları da değişmeye başladı. Çok şanslı bir köyüz. Allah'ın bu şansı daima bize vereceğine inanıyoruz. Allah gökten taş yağdırdı şimdi de yerden veriyor bize, şükürler olsun." ifadelerini kullandı. - "Göktaşı yerine SÜTAŞ geldi" Muhittin Ergün (50) ise daha önce köylerine düşen göktaşından çok kişinin yararlandığını, kiminin ev kiminin araba sahibi olduğunu belirtti. Üç yıl önce adından sıkça söz edilen köylerinin unutulmaya yüz tuttuğu sırada SÜTAŞ yatırımıyla tekrar gündeme geldiğine işaret eden Ergün, "Şu an göktaşı yerine SÜTAŞ geldi. SÜTAŞ'a teşekkür ediyoruz, işsiz olanlar ve iş hayali kuranlar için." dedi.

- "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" SÜTAŞ'a iş başvurusunda bulunan gençlerden Osman Sazak (23) daha önce iş bulmak için il dışına gittiğini belirterek, SÜTAŞ yatırımının ardından İstanbul'dan gelerek iş başvurusunda bulunduğunu aktardı. Sazak, yazılı sınavı geçtiğini, sözlü mülakatı da geçmeyi umut ettiğini belirterek, "İş imkanına kavuşursam hem evimden uzak olmayacağım hem de bu kendimizi geliştirmek için büyük bir fırsat olacak. Bu fabrikanın Bingöl'de kurulmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Göktaşı ve SÜTAŞ Allah'ın Sarıçiçek köyüne bir lütfudur." diye konuştu. Emrah Çizik (34), SÜTAŞ'ın köylerinde yatırım yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her aileden bir kişinin dahi istihdam edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Askerden yeni geldiğini, iş için SÜTAŞ'a müracaat ettiğini anlatan Çizik, "İnşallah başvurum kabul olur. İşe gireceğim için çok mutluyum." diye konuştu. - Bilimsel araştırma yapılmıştı Bingöl'e bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te düşen meteor parçalarının değerli olduğu iddiaları üzerine köyün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlar da zengin olma hayaliyle bölgede göktaşı aramış, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Demirkol tarafından bölgede yapılan incelemede, taşların meteor olduğu tespit edilmişti.