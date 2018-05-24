Önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı

Başkentte 13 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarından, kentin çeşitli yerlerinde gerçekleşen "otomobilden hırsızlık", "mala zarar verme" suçlarından aranan 15 ayrı olayın şüphelisinin cezaevi firarisi Vedat Y. olduğunu tespit etti.
Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda fiziki takibe alınan Vedat Y. suçüstü yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
13'ü otomobilden, 2'si açıktan olmak üzere 15 hırsızlık olayının zanlısı olan Vedat Y'nin 16 yıl 11 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 8 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi.
Öte yandan zanlının otomobilden hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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