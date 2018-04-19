İSTANBUL (AA) - Senarist ve yönetmen Safa Önal, "Önce güzel bir Türkçe ile konuşun, önce dilinizi öğrenin. Türkçe müthiş bir dil." dedi.

Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk olan Önal, Türk sinema tarihinde yaşadığı olaylara ilişkin hatıralarını anlattı.

Çok sayıda sinema filminde senaristlik ve yönetmenlik yapan Önal, Peyami Safa'nın çok iyi bir romancı olduğunu vurgulayarak, "Fatih Harbiye kitabını bugün yazamazsınız. Peyami Safa'nın Türkçesi çok iyiydi, sözcükleri seçerek konuşurdu, dinlemek güzeldi." dedi.

"İyi bir Türkçe'ye hasretiz çünkü iyi Türkçe konuşan yok." diyen Önal, şöyle devam etti:

"Önce güzel bir Türkçe ile konuşun, önce dilinizi öğrenin. Türkçe müthiş bir dil. Aynı kelimelerle dönüp dolaşıyorsunuz aranızda, öyle şey olur mu?"

- "Türkçe, koca bir imparatorluk dili"

Önal, Arapça ve Farsça'dan aldığı kelimeleri çekime sokmuş olan Türkçe'nin "koca bir imparatorluk dili" olduğunu dile getirdi.

Türkçe'ye vakıf olduğunu belirttiği Hilmi Yelkenci'nin kendisine Osmanlı'da saray diline ilişkin verdiği bilgileri aktaran Önal, şunları kaydetti: