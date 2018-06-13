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"Önce insan, önce sağlık, önce eğitim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:58 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Sağlık, 'önce insan' diyen devletimizin çok önemli bir başlığı. Sağlığa bakacağız ki devlet millet kaynaşması daha iyi olsun. O yüzden diyoruz ki önce insan, önce sağlık, önce eğitim"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlığın "önce insan" diyen hükümetin çok önemli bir başlığı olduğunu belirterek, "Sağlığa bakacağız ki devlet millet kaynaşması daha iyi olsun. O yüzden diyoruz ki önce insan, önce sağlık, önce eğitim." dedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapılması planlanan yeni devlet hastanesinin temeli AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla atıldı.

İlçede yapımı planlanan 221 yataklı, 23 bin metrekare kapalı alana sahip, 40 milyon lira yatırım bedeli olan yeni Çan Devlet Hastanesinin temel atma töreninde konuşan Turan, son bir aydan beri açılıştan açılışa, temelden temele koştuklarını söyledi.

Turan, gelişmiş ülke kriterlerinin başında eğitime, sağlığa yapılan yatırımların geldiğini vurgulayarak, "Bu sene bambaşka bir sayfa açıyoruz. Üniversitemizi büyütüyoruz, onunla ilgili görüşmelerimizi büyük oranda tamamladık. Üniversitelerin artmasının bir alt koşulu bölgede yurt olması, bu sene inşallah 550 kişilik yurdumuzun temelini atıyoruz ona da başlıyoruz." diye konuştu.

- "Bu millete daha çok hizmet etmek istiyoruz"

Birkaç hafta önce Çanakkale merkezde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin açılışını yaptıklarını anımsatan Turan, gelişmiş illerde sağlıkta ne varsa Çanakkale'de de onun olacağını söylediklerini, artık birçok operasyonun kentte yapılabildiğini ifade etti.

Aynı hizmetleri ilçelere de taşımaya çalıştıklarını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Ezine, Ayvacık bitti. Yenice bitmek üzere, Lapseki'yi geçen hafta açtık. Gelibolu'ya başlıyoruz, Biga bitti şimdi de Çan'ımıza da inşallah çok hızlı şekilde şu gördüğünüz örnek hastanemizin temelini atıp açılışını yapacağız. Çünkü sağlık 'önce insan' diyen devletimizin çok önemli bir başlığı, sağlığa bakacağız ki devlet millet kaynaşması daha iyi olsun. Sağlığı olmayan, huzuru olmayan, devlete de yan bakabilir yeri geldiğinde, o yüzden diyoruz ki önce insan, önce sağlık, önce eğitim. Birkaç gün önce 7 Haziran'da üniversite hastanemizde dört böbrek nakli yapıldı. Bu çok az bir yerde yapılabiliyor, artık organ naklimiz var ve yoğun olarak kullanılan bir organ nakli imkanımız var. Bunları daha da artırarak devamını istiyoruz. Biz bu millete daha çok hizmet etmek istiyoruz."

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