ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlığın "önce insan" diyen hükümetin çok önemli bir başlığı olduğunu belirterek, "Sağlığa bakacağız ki devlet millet kaynaşması daha iyi olsun. O yüzden diyoruz ki önce insan, önce sağlık, önce eğitim." dedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapılması planlanan yeni devlet hastanesinin temeli AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla atıldı.

İlçede yapımı planlanan 221 yataklı, 23 bin metrekare kapalı alana sahip, 40 milyon lira yatırım bedeli olan yeni Çan Devlet Hastanesinin temel atma töreninde konuşan Turan, son bir aydan beri açılıştan açılışa, temelden temele koştuklarını söyledi.

Turan, gelişmiş ülke kriterlerinin başında eğitime, sağlığa yapılan yatırımların geldiğini vurgulayarak, "Bu sene bambaşka bir sayfa açıyoruz. Üniversitemizi büyütüyoruz, onunla ilgili görüşmelerimizi büyük oranda tamamladık. Üniversitelerin artmasının bir alt koşulu bölgede yurt olması, bu sene inşallah 550 kişilik yurdumuzun temelini atıyoruz ona da başlıyoruz." diye konuştu.