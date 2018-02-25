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Önce kalbini, şimdi de böbreğini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 12:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, böbrek yetmezliği hastası olan Resul Cebi'ye 2,5 ay önce eşi Zeynep Cebi'den alınan böbrek nakledildi.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, böbrek yetmezliği hastası olan Resul Cebi'ye 2,5 ay önce eşi Zeynep Cebi'den alınan böbrek nakledildi. Kendi doğum gününde böbreğini 8 yıllık eşine veren Zeynep Cebi, bu kararı alırken bir an bile tereddüt etmediğini dile getirdi. Samsun'da 18 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Resul Cebi'nin (37) sağlık durumu geçen yıl kötüleşti. Diyalize girmeye başlayan Cebi'ye doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Cebi'nin ailesinde uygun kan ve doku uyumu bulunup bulunmadığı araştırıldı. Yapılan tetkiklerde Cebi'nin annesi ve erkek kardeşinin dokusu uyumsuz çıktı. Eşi Zeynep Cebi'nin (34) ise dokusu uyum sağladı. Bunun üzerine, geçen 5 Aralık'ta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla 2 çocuk annesi Zeynep Cebi'den alınan böbrek, eşine nakledildi. Ameliyat başarılı geçti. Eşinin sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Zeynep Cebi, "Karar vermek zor olmadı, çünkü böbreğimi vereyim mi, vermeyeyim gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ben direk eşime böbreğimi vermek istedim ve zaten gönüllüydüm. Çok şükür kanımız ve dokumuz uyum sağladı. Çok az bir ihtimal gerçekleşti, bizim için mucize oldu. Ben aynı durumda olsam, eşim de hiç düşünmeden bu kararı verirdi. Biz bir aile olarak sevinçlerimizi, üzüntülerimi, hayatımızı paylaşıyorduk, şimdi böbreklerimizi de paylaştık, tam bir bütün olduk, şu anda" dedi. 'DOĞUM GÜNNÜDE BÖBREĞİNİ VERDİ' Memur olan Resul Cebi ise hiçbir akrabalık yakınlığı bulunmayan eşinin dokusunun kendisi ile uyum sağlamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu ve bu ihtimalin gerçekleştiğini dile getirerek "18 yıldır bu süreç vardı, bir anda kötüleşti. 4,5 ay diyalize girdim, sonra doktorlarım ya diyalize devam edeceğimi ya da nakil olacağımı söylediler. Eşimle dokularımız tuttu ve Allah razı olsun, böbreğini bana verdi. Biz eşimle severek evlendik, hem kalbimizi, hem böbreğimizi paylaştık. Allah bütün hastalara şifa versin. Eşim hasta olsa, ben de bir dakika tereddüt etmezdim. Eşim de böyle yaptı. 5 Aralık'ta kendisinin doğum gününde nakil ameliyatı oldum. Şimdi sağlık dururum gayet iyi. Bundan sonra hayatımızı artık daha sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Herkesin organ nakli konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. FOTOĞRAFLI

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