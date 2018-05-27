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Önce kaldırıma sonra yaya merdivenlerine çarptı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 08:35 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜSÜNÜN kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine çarparak durabildi.

Önce kaldırıma sonra yaya merdivenlerine çarptı: 1 ağır yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
SÜRÜCÜSÜNÜN kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza, D-100 Karayolu Harem istikameti Medeniyet Üniversitesi durağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI
İddiaya göre, Serkan A. yönetimindeki 07 AB 417 plakalı otomobil etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarakak önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Serkan A.'yı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin sürücüsü Serkan A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumun ağır olduğu belirtirildi.

TRAFİK SIKIŞTI
Otoyolda Harem yönünde kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Önce kaldırıma sonra yaya merdivenlerine çarptı: 1 ağır yaralı

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