HABER

Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin, kız arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladığı iddia edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin, kız arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, T.Ö, Cumhuriyet Caddesi'nde, kız arkadaşı Z.Y'yi (17) göğsünden bıçakla yaraladı. Daha sonra kendisini de karnından bıçaklayan T.Ö, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin araştırması sonucu Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu çevresinde yaralı bulunan T.Ö. de Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevredeki kameraları incelemeye alırken Z.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkatKritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama yaralama

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.