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Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 01:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı. KKTC'de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk'ün daha önce de Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi.

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

KKTC'de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini tutturdu. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olan Öztürk'ün tam bir şans oyunları tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından kazandığı kuponların fotoğraflarını paylaşan Öztürk'ün 'iddaa' isimli bahis oyununda kendisine maç vereceğini ileri süren kişilerce de daha önceden dolandırıldığı anlaşıldı. Aslen Hatay Kırıkhanlı olan Öztürk, 2 erkek 1 kız çocuğu babası.

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne bileti teslim etti. İkramiyesinin ise, cuma günü hesabına yatacağı öğrenildi.

BİLETİ BORÇ İLE ALMIŞ

Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

ŞANS OYUNLARI TUTKUNU

Loto'dan iddaa'ya, Milli Piyango Bileti'nden internetteki şans oyunları sitelerine kadar neredeyse tüm oyunları oynayan Sedat Günay Öztürk'ün bu tutkusu uğruna dolandırıcılara parasını kaptırdığı ortaya çıktı. Facebook sayfasından dolandırıldığını yazan Öztürk, yaptığı paylaşımda dolandırıcıların ismini vererek yakınlarını uyarmış. Ayrıca yine Öztürk, paylaşımlarında daha önce de çeşitli şans oyunlarından binlerce lira kazandığını gösteren kuponları paylaşmış.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BELLİKİ DAHA ÖNCEKİ İKRAMİYELERİ İYİ DEĞERLENDİREMEMİŞ.BUNUNDA FAYDASINI GÖREMEYECEK BİRİNE BENZİYOR.
Daha önce 6 bilen adamın bilet alacak parası yoksa akılsızın önde gideni demektir,Ayrıca bu büyüklükteki bir rakamı kazandıysan ve kalkıp ortaya çıkıyorsan düpedüz kerizsindir!
şansa bak bizde hala kendimizi kaşıyoz
zaten casinoda çalışıyor o parada yalan olur ...
Adam parayla tokalaşsa bile millet sıraya girer. Talih belki bize de bulaşır diye...
elhamdulillah laflarını edenlerin ne halt işlediğini biz çok iyi biliyoruz..fetonun elemanı değilse bu başka bişey demem..hala milli piyango sayısal süper loto gibi şans oyunlarında dümen olduğunu fetocu ş.sizlerin buralarda ayar yaptıklarını ve kazanılan paraları bu feto denen herife aktardıklarını tahmin ediyorum.bide on numara oyununda KKTC ye çıkan ikramiyelere dikkat edin bir inceleyin..koca Türkiyeye değil de KKTC ye sürekli çıkması ne iştir!!!!! acaba..
:)))
Çok ilginç dündğrücü değilmi bu şans oyunlarından hiç hayır gelmiyor adama bak ya borçla almış birde bileti demekki neymiş haram paradan hayır yok!!!
o adamamı cıktı yada o adama cıkarıldımı yada cıktıktan sonramı bilet o adamın eline geçti lotoda cıktığına göre cıkartılmış olma ihtimali yüksek bu sadece aracıdır belki
hayat seni gene harcar merak etme :)
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