"Önce Münbiç sonra diğer yerlerden temizleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimize orada da zulmediyorlar. İnşallah Suriye'de de bu zulmü bitireceğiz. Önce Münbiç sonra diğer yerlerden YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz. Bunun başka yolu yok." dedi.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm merkezindeki Kundu Esnafları Koruma Derneğinin açılışına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Aksu'ya 3 bin yataklı devlet hastanesi 200 yataklı kız öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini verdi.
Antalya ve Gazipaşa Havaalanı'ndan sonra Kaş-Demre bölgesine yılda 5 milyon yolcu kapasiteli 3. havaalanının yapılacağını açıklayan Çavuşoğlu, bu yatırımlar ile Antalya'yı daha ulaşılabilir hale getirerek turist sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Antalya'nın sağlık turizminde de başkent olacağını vurgulayarak, "Sağlık turizmi büyürse esnafımız da kazanacak. Spor turizminde olduğu gibi. Spor turizmini de büyütmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Turizmde 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefine doğru gidiyoruz. Bu sene inşallah rekor kıracağız. Mayıs ayında Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 45 artış oldu. Bu Antalya tarihinde bir rekordur. Bu sene 14 milyonu geçeceğiz inşallah. 2002 yılında tüm Türkiye'ye 13 milyon turist geliyordu, Antalya'ya da 3,5 milyon. Şimdiyse sadece Antalya'ya 14 milyon turist geliyor. 2023 hedefimiz, Antalya'ya 20 milyon turist gelmesi." diye konuştu.
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- "MHP FETÖ'cülerin hedefindeydi"
Güçlü işletmeler sayesinde Türkiye ekonomisinin şoklara, saldırılara o kadar dayanıklı olduğunu ve kriz zamanlarında Türkiye'nin sarsılmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Partimizi kapatmaya, Cumhurbaşkanımızı engellemeye çalıştılar. Gezi olayları, Minsk saldırısı, arkasından 17-25 Aralık ve arkasından diğer siyasi partilere saldırı. Özellikle MHP FETÖ'cülerin hedefindeydi ve daha sonra hain darbe girişimi. Hepsinin üstesinden geldik. Nasıl geldik? Milletimizle bir ve beraber olduk. Milletimizle vatanımız, bayrağımız için bütün engelleri aştık. Çünkü bu millet, bayrağı ve vatanı için şehit olmaya hazır bir millettir. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi."
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- "YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz"
Çavuşoğlu, terörle ve terörün her çeşidiyle mücadele etmeye devam ettiklerini dile getirerek, PKK, YPG, FETÖ ve DAEŞ ile mücadele ettiklerini söyledi.
PKK ile mücadele ederken en büyük iyiliği de Kürtlere yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Kürt kardeşlerimizi PKK zulmünden kurtardık. Geçenlerde Diyarbakır'daydım. Tüm çarşı ve esnaf doluydu. Türkiye'nin her yerinden turistler vardı. Tarihi Sur yeniden imar edilmiş. Çünkü PKK'nın hendeklerinden, çukurlarından kurtardık. Dolayısıyla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için eskiden olduğu gibi şimdi de karşımıza çıkan tüm tehditlere karşı, milletçe beraber olmamız lazım. Bizim Irak'ta da Suriye'de de Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Şu anda bizde 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Neden? Çünkü YPG bunları sürgüne gönderdi, malını mülkünü elinden aldı. Onlar Kürtlerin hakkını savunmuyor, tam tersi. Kürt kardeşlerimize orada da zulmediyorlar. İnşallah Suriye'de de bu zulmü bitireceğiz. Önce Münbiç sonra diğer yerlerden YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz. Bunun başka yolu yok."
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- "Meclisimiz daha güçlü olacak"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin çok daha güçlü olacağına işaret ederek, 24 Haziran'daki seçimden sonra bu sistemin yürürlüğe gireceğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli bir ittifak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yerli ve milli olmak, başkanlarına karşı olmak değildir. Aynı ırkçı bir ittifak değildir. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir ittifaktır. İnşallah 24 Haziran'da Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı yapacağız. İnşallah yine Meclisimiz çok daha güçlü olacak."
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