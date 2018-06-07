"Önce Münbiç sonra diğer yerlerden temizleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimize orada da zulmediyorlar. İnşallah Suriye'de de bu zulmü bitireceğiz. Önce Münbiç sonra diğer yerlerden YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz. Bunun başka yolu yok." dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm merkezindeki Kundu Esnafları Koruma Derneğinin açılışına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Aksu'ya 3 bin yataklı devlet hastanesi 200 yataklı kız öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini verdi.

Antalya ve Gazipaşa Havaalanı'ndan sonra Kaş-Demre bölgesine yılda 5 milyon yolcu kapasiteli 3. havaalanının yapılacağını açıklayan Çavuşoğlu, bu yatırımlar ile Antalya'yı daha ulaşılabilir hale getirerek turist sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın sağlık turizminde de başkent olacağını vurgulayarak, "Sağlık turizmi büyürse esnafımız da kazanacak. Spor turizminde olduğu gibi. Spor turizmini de büyütmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Turizmde 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefine doğru gidiyoruz. Bu sene inşallah rekor kıracağız. Mayıs ayında Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 45 artış oldu. Bu Antalya tarihinde bir rekordur. Bu sene 14 milyonu geçeceğiz inşallah. 2002 yılında tüm Türkiye'ye 13 milyon turist geliyordu, Antalya'ya da 3,5 milyon. Şimdiyse sadece Antalya'ya 14 milyon turist geliyor. 2023 hedefimiz, Antalya'ya 20 milyon turist gelmesi." diye konuştu.

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