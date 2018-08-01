HABER

Önce nakil oldu, şimdi anne adayı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de Akut karaciğer yetmezliği nedeniyle 15 yaşındayken ağabeyi Turgay Turhan'dan nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutunan Esin Turhan Tezel (23), 8 yıl arayla ikinci mucizesini yaşadı.

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Akut karaciğer yetmezliği nedeniyle 15 yaşındayken ağabeyi Turgay Turhan'dan nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutunan Esin Turhan Tezel (23), 8 yıl arayla ikinci mucizesini yaşadı. 5 yıl önce Fırat Tezel (28) ile mutlu bir yuva kuran Esin Turhan Tezel'in, ikinci yaşamında hayalini bile kuramadığı çocuk isteği gerçek oluyor. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan anne adayı Esin Turhan Tezel, "Sevdiğime bir çocuk vermek en büyük arzumdu ama hep olmayacağını düşünmüş, kendimizi inandırmıştık. Sürpriz oldu, çok mutluyuz" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Gülşen- Mehmet Turhan çiftinin en küçük çocuğu Esin, 15 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Tüm cildi sararan, karnında asit biriken Esin'e kriptojenik (nedeni bilinmeyen) akut karaciğer yetmezliği tanısı kondu. Karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edilen Esin'e 10 yaş büyük ağabeyi Turgay gönüllü verici oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ağabeyinin dokuları Esin'e uygun çıktı. Nakil 20 Temmuz 2010'da Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonunda hızla iyileşen Esin ve ağabeyi taburcu edildi.

Esin, 5 yıl önce de gönlünü kaptırdığı Fırat Tezel ile dünya evine girdi. Arkadaşlık sürecinde Esin Turhan Tezel, karaciğer nakli olduğunu, ilaç kullandığını Fırat'a söyleyip sağlık durumunu bilmesini istedi. Fırat karaciğer nakli olmasının sevgilerinin, evlenmelerinin önünde engel olmadığını söyledi ve aşklarını nikahla taçlandırdı. Çift, Fırat'ın çalıştığı Kuşadası'na yerleşti. Esin'in geçirdiği karaciğer naklinden dolayı anne- baba olma konusunda hiç umutları olmayan çift, 4 ay önce kendilerine göre mucizeyi yaşadı. Yeni evlendiğinde bebek düşünmemesi için doktorların uyardığını belirten Esin Tezel, ikinci hayattaki en büyük hayalinin gerçek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Esin Turhan Tezel, duygularını şöyle dile getirdi:

"Fırat ile tanıştığımızda nakil olduğumu söyledim. Zor günler geçirdiğimi biliyordu. Bunun evlenmemize engel olmayacağını, kendisi için benim önemli olduğumu söyledi. Hiç yadırgamadı durumumu. Nakil hastası olduğum için sürekli kullandığım ilaçlar var. Zaten evlendikten hemen sonra çocuk yapmamam konusunda uyarılmıştım. Benim en büyük hayalim, sevdiğim adama bir çocuk verebilmekti. Ama bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Çocuğumuz olmayacağına o kadar emindik ki; sürpriz oldu bu hamilelik ve inanamadık. Hamile kaldığımı öğrendiğimde de şimdiki gibi ağladım. Şu an 4 aylık hamileyim. Her şey yolunda. Doktorumuz kız olacağını söyledi. Hareketlendi artık, onu 'canım', 'kuzum' diye seviyorum. Hayatta kalmanın bile şans olduğunu düşünüyordum, şimdi anne olacağım. Organ bağışı çok önemli. Herkes organ bağışında bulunsun istiyorum. Ben ağabeyimden aldım, beklemedim kadavradan, canlı nakil oldum. Ona da çok teşekkür ediyorum, hiç tereddüt etmeden bana verdi. Gözyaşlarım sevinç gözyaşları. Hamileliğimin sağlıkla geçmesini ve bebeğimin sağlıkla doğmasını istiyorum. Çok mutluyum."

'EŞİM HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE İNANMADIM'

Eşinin nakilli olmasının kendisini etkilemediğini belirten Fırat Tezel ise, "Bana 'çocuğun olmayabilir, ileride sıkıntı olabilir, ayrılık olabilir' dediler. Benim için öncelik karımdı, çocuk takıntım yok, çocuk olsa da olur, olmasa da. Eşim hamile olduğunu söylediğinde inanmadım. İnanamadım değil, inanmadım. Doktora gittik, ultrasonda gösterince inandım. O kadar olmayacağı söylenmişti ki. Can candır. Yadırgamadım. Allah'a bin şükürler olsun, baba olma duygusunu tadacağız, inşallah. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç da başarılı nakil sonrası hastaların normal yaşamlarına dönebildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nakil olan değil, aksine karaciğer yetmezliğiyle hasta yarım oluyor. Esin, akut karaciğer yetmezliği sebebiyle nakil oldu 8 yıl önce. O zaman nakil olmasa, hayatını kaybetmesi söz konusuydu. Ama nakilden sonra hızla toparladı ve karaciğer fonksiyonları da normale geldi. Ona nakil yaptığımızda 15 yaşındaydı. Şimdi 8 yıl geçmiş, evlenip çocuk sahibi oluyor ve normal bir insan gibi hayatını sürdürüyor. Sadece karaciğer değil, böbrek, kalp nakilli hastalar nakil başarılı olur, tutar ve hasta normal hayatına dönerse, hem anne, hem baba olmaları rahatlıkla söz konusu. Bu şekilde anne olan baba olan çok hastamız var."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Köylü kadınlara ilk yardım eğitimiKöylü kadınlara ilk yardım eğitimi
SAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesiSAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.