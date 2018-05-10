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Önce nikah, sonra mezuniyet törenlerine katıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Ayşegül Gök ve Ömer Öksün, evlilik ve mezuniyet sevincini aynı günde yaşadı

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Ayşegül Gök ve Ömer Öksün çifti, aynı günde hem nikah hem de mezuniyet sevinci yaşadı.

Ayşegül Gök ile Ömer Öksün, 4 yıl önce Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü'nü kazandı.

Eğitimleri için Giresun'a gelirken yolda tanışan ve aynı bölümü kazandıklarını öğrenen gençler, görüşmeye başladı.

Bir süre sonra evlilik kararı alan gençlerden Ayşegül Gök okul ikincisi, Ömer Öksün ise okul üçüncüsü olarak mezun olmaya hak kazandı.

Gök ve Öksün çifti, nikah tarihini mezuniyet törenleriyle aynı gün olarak belirledi.

Çiftin nikahı sabah saatlerinde Görele Belediye Başkanı Tolga Erener tarafından belediye binasında düzenlenen törenle kıyıldı.

Erener, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Bugün de bu okulumuzun mezuniyet töreni gerçekleştirilecek. Çiftimiz iki mutluluğu bir yaşayacak. Ben kendilerine hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Damat Ömer Öksün ise aynı gün içerisinde iki ayrı mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Biz Ayşegül ile bir seyahat esnasında tanıştık ve aynı yerde, aynı okulda, hatta aynı sınıfta olduğumuzu tesadüfen öğrendik. Dört yıllık arkadaşlığımız vardı ve evlilik kararı aldık. Ailelerimizin büyük desteğini gördük ve nikahımızı da eğitim gördüğümüz ilçede kıydırmak istedik. İki mutluluğu aynı zaman diliminde yaşamış olduk." diye konuştu.

Genç çift nikahlarının kıyılmasının ardından Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Okulu dereceyle bitiren Gök ve Öksün'e, yüksekokul yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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Giresun Üniversitesi (GRÜ) Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Görele nikah

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