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Önce poz verdi, sonra 'bence de yanlış' dedi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:32 | Son Güncelleme

Bolu Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması tepkiye neden oldu. Fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldıran Celebci, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Poz vermek amacıyla tuttum. Silahım yok, silaha karşıyım" dedi.

Önce poz verdi, sonra 'bence de yanlış' dedi

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin elindeki tabanca ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Salih Celebci'nin paylaşımı yerel medyada da haber oldu. Haberin ardından gelen tepkiler nedeniyle Celebci fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci, paylaştığı fotoğraf ve yapılan haberlerle ilgili olarak, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Ben de poz vermek amacıyla elimde tuttum. Köyde ormanlık alanda çekilmiş bir fotoğraftır. Zaten sonradan çocuklara 'Fotoğrafı kaldırın' dedim, onlar kaldırmışlar. O zaman tepki çekeceğini düşünememiştim. Tepki olur diye de fazla paylaşmadım. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün silah alma hakkı var. Ama benim şu anda silahım yok. Bir Milli Eğitim müdürünün silahlı fotoğraf koyması bence de yanlış. Ama o zaman müdür değildim. Herhangi bir kastımız yok. Silaha karşıyım. Kendim zaten eğitimciyim" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
silah Bolu eğitimci salih celebci

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ne kadar badem bıyık var başımıza müdür amir yaptınız. sokakta karşılaşsak selam verip kaale almayacağımız adamlardan emir alıyor memurlar. Bilgi yok birikim yok kültür yok sırf yalakalıkla amir olmuş kişilerden ne bekliyorsunuz?
saraya selam.cepheye yollasan alayi kacar...
Çok meraklıysanız Mehmetçiklerle Afrin'ne gitsene..Gundi....
yapmayın böyle işler.Harcanıyorsunuz sonra Geçen yıl Bir öğretmenin Çocukların eline ip verdği bir fotograf yayınlanmıştı adam görevden alındı asıl söyleyeceğim şey bunlar değil İnternette görsellerde İsrail de silah eğitimi alan yaşları en fazla 8_14 olan çocukların fotolarına bir bakın Tankların Ağır makinalı silahların,envai çeşit savaş silahlarını inceledikleri, mekanizmaları söküp taktıkları fotoları göreceksiniz Biz çocukların eline ip verdi diye Öğretmeni görevden aldık Elin gavuru ise bunun için Özel Eğitim vermenin peşinde
işte Akp nin en büyük handikabı iki koyuna bile sahip çıkamayacak insanları hep üst görevlere getirmiş düşünün ki daha adaylığı bile kalkmamış öğretmenleri sırf akp tanıdığı olduğu için müdür yardımcısı yapıyorlar sanki memlekette adam kalmadı işi bilmez beceriksiz ama ne yapacaksın olan onunla çalışmak zorunda kalan şefe memura hizmetliye oluyor daha da önemlisi öğrenci ve velilere oluyor ama yapacak bir şey yok adaylığı bile kalmamış ama AKP li
Mengen ilçe milli eğitim müdürü adam gibi adam...Bu haberi yayınların eğitim camiasına saygısı olmayan birileri bu haberlerle karalama kapanyaya siz Mynet haberin de alet almasına şahsen çok üzüldüm...Haber kaynağını iyi araştırmadan yayınlamanızı da bir eğitimci olarak esefle kınıyorum...
bıyığına bakarsanız hangi çetenin mensubu anlarsınız
Salih celebci Liyakatla degil torpille zırf imam hatip kokekli diye milli eğitim müdürü olmuş birisidir.. mantar tabancasini dogrultsan korkudan bayilir
Bıyıklarına bakmak yeter
Eğitimbir sendenin müdürleri !!!!
Hangi partiye oy verdiği % 100 belli.
@uyurgezer33 badem bıyık.kavga olsa en önce bu kaçar
devlete sirtini dayamis ne kadar sorunlu insan varsa hepsinin silahi var bizim cebimizde caki dahi yok..,nasil olacak bu isler bilmem.Devletmi yavsadi kanunlarmi yavsadi bizemi bir haller oldu anliyamadik.Devlet herkese silah ve tasima ruhsati vermeli..,vermeliki her insanin kendini savunma hakki oldugu bilinmeli ona gore davranilmali
hanzo
Hem silaha karşı hem silahı yok hem silahla çekilmiş resmi var. Bak şilahşör bu haberleri biz kafası çalışanlarda okuyoruz. Bilmem anlatabildim mi?
tipe bak hizaya gel hic yakismamis bile eyleti duruyor
BUNLAR ERKEKLERE BENZER ERKEK GÖRÜNÜMLÜ. KAŞARLAŞMIŞ BOZUNTULARR. TİPİNE BAKIN NE OLDUĞUNU ÇOK KOLAY ANLARSINIZZ
bir eğitimci bir milli eğitim müdürü bunu yaparsa gerisi ne yapsın yazık çok yazık
hep etiket hep etiket yavv bizde yedik 2011 yılındaki fotoğrafı şimdi mi atmak aklına geldi sen hayırdır çocuk mu kandırıyorsun diyecemde çocuk bile kanmaz buna bırakın bu ayakları..
Sorun müdür olup olmamada değil,insan olamamanda.
bide ozman milli eğitim müdürü değildim diyor. beyni akmış bunun azıcık aklıda o akıntıda gitmiş.
tecep ivedik gibi yapmış :))
allahım neye yanıyorum bu malla aynı oksijeni tüketmek zorundayız ya ona işte.
Allah'ım ne günlere kaldık.
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