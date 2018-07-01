Önce rakip, sonra sevgili, ardından ekip oldular

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'da Türkiye'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan İlayda Hancı, kopilotu olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışıyor. 2016 yılında birlikte şampiyonluk yaşayan çift, birbirlerine rakip iki sporcuyken, nişanlandıktan sonra bir ekip olduklarını söyledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün başladı. 28 araç ve 58 sporcunun katıldığı yarışta, sporcular seremoni çıkışı ile yarışa başladı. Sporcuların, 7 etaptan oluşan güzergahta toplam 75,85 kilometre mesafe kat edeceği belirtildi. 2016 yılında S1 klasmanında Off-Road Şampiyonu olan İlayda Hancı (23), kopilot (yardımcı pilot) olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışa katıldı. Türkiye'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan Hancı, performansıyla göz doldurdu.

İlayda Hancı, hem bu yarışı hem de sezon sonu puanlama sonunda sıralamayı birinci olarak bitirmek istediklerini söyleyerek, "Kadın pilot olarak yarışmada yer almak aslında zor değil. Rekabetin olduğu yerde zorluk da oluyor, ama daha çok keyifli. Kadın pilot olarak ben zaten erkek pilotlardan eksik bir yan kendimde görmüyorum. Motor sporlarında kadınların zorlanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece fiziksel güç olarak biraz zorlanabilirler, onun dışında her kadın bu sporu yapabilir" dedi.