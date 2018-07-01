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Önce rakip, sonra sevgili, ardından ekip oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'da Türkiye'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan İlayda Hancı, kopilotu olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışıyor.

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'da Türkiye'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan İlayda Hancı, kopilotu olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışıyor. 2016 yılında birlikte şampiyonluk yaşayan çift, birbirlerine rakip iki sporcuyken, nişanlandıktan sonra bir ekip olduklarını söyledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün başladı. 28 araç ve 58 sporcunun katıldığı yarışta, sporcular seremoni çıkışı ile yarışa başladı. Sporcuların, 7 etaptan oluşan güzergahta toplam 75,85 kilometre mesafe kat edeceği belirtildi. 2016 yılında S1 klasmanında Off-Road Şampiyonu olan İlayda Hancı (23), kopilot (yardımcı pilot) olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışa katıldı. Türkiye'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan Hancı, performansıyla göz doldurdu.

İlayda Hancı, hem bu yarışı hem de sezon sonu puanlama sonunda sıralamayı birinci olarak bitirmek istediklerini söyleyerek, "Kadın pilot olarak yarışmada yer almak aslında zor değil. Rekabetin olduğu yerde zorluk da oluyor, ama daha çok keyifli. Kadın pilot olarak ben zaten erkek pilotlardan eksik bir yan kendimde görmüyorum. Motor sporlarında kadınların zorlanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece fiziksel güç olarak biraz zorlanabilirler, onun dışında her kadın bu sporu yapabilir" dedi.

Hancı, kopilotunun nişanlısı olmasının yarışlarda daha kolaylık sağladığını belirterek, "Çünkü birbirimize güveniyoruz. Bu spor bir ekip işi. biz de iyi bir şekilde ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Hedefimiz önce bu yıl yarışmayı birinci olarak bitirmek, ardından da yurt dışında başarılar elde etmek istiyoruz. Şu an yarışmada 3'üncü sıradayız" şeklinde konuştu.

Batuhan Korkut ise 2008 yılından bu yana off-road sporu yaptığını belirterek, "Pilot olarak yarışmalarda yer alıyordum. 2016 itibariyle de İlayda ile birlikte yarışmaya başladım. Bu sezon içinde başarılı bir sezon olacağını umuyorum. Nişanlı olmamız ve bir ekip olarak bu yarışmaya katılıyor olmamız tabi ki bizim için bir avantaj. Birbirimize çok güveniyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Nerede, ne kadar gidebileceğini biliyorsunuz ve kopilot olarak ona göre yolu söylüyorsunuz. Nişanlanmadan önce İlayda ile rakiptik ve aynı klasmanda yarışıyorduk. Şimdi bir ekip olarak birlikte yarışıyoruz" diye konuştu.

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