Önce şaşırtan sonra kızdıran Sevgililer Günü afişi

Piriçelebi Mahallesi'nde petshop ve av malzemeleri satan mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer ile kuzeni Bülent Gencer, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kuzenlerden Abdülkadir Gencer, ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi. (DHA)
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