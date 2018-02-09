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Önce şaşırtan sonra kızdıran Sevgililer Günü afişi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

RİZE'de petshop ve av malzemeleri satan kuzenler Abdülkadir ve Bülent Gencer, Sevgililer Günü öncesi bir kampanya afişi hazırlattı. Afişte 'sevgilisiyle gelene yüzde 10', 'eşiyle gelene yüzde 20', 'ikisiyle birlikte gelene ise ürün bedava' ibareleri yer aldı. Afiş, görenleri hem şaşırttı hem de tepki çekti.

Önce şaşırtan sonra kızdıran Sevgililer Günü afişi

Piriçelebi Mahallesi'nde petshop ve av malzemeleri satan mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer ile kuzeni Bülent Gencer, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kuzenlerden Abdülkadir Gencer, ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
akepenin kalesi rize.adamların kafası hep fesatlık,yobazlıkta.
nolmuş yani adamlar çokta güzel mizah yapmış ! ikisi birden gelemeyeceğine göre? tabi anlayana... bu ülkede böyle şeyler çok normal artık yapana değilde yazana mı tepkiniz ?
bu ilan büyük bir ahlaksızlığın resmidir...
esprı guzel..guldum..
adam espiriyi koymus gelebilene bedava
Bence çok eğlenceli. Güzel bir mizah anlayışı.
Buna tepki gösteren maloşları alalarım kenara, evlilik cüzdanı soruyor musunuz?
Cok dolandıran olur bunu sozunu tutacaksa eger :D:D:D
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