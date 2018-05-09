Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin, "O 300 kişinin içerisinde Hristiyan var mı bilmiyorum, eğer varsa önce siz kendi kitabınıza bakın bakalım, Yahudiler'e yönelik neler var İncil'de? Önce bir bakın bakalım ona." dedi. Erbaş, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bilgiden Bilince Gençlerle Baş Başa" konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Erbaş, İslam'ın ilk emrinin 'Oku' olduğunu anımsatarak Müslümanlar'ın elinden kitabın ve kalemin düşmemesi gerektiğini vurguladı. Tarihte yaşanan cahiliye dönemlerinin günümüzde de birtakım mihraklar tarafından sürdürülmek istendiğinin altını çizen Erbaş, "Müslümanlar arasında mezhep savaşları çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda özellikle Orta Doğu'da yapılmak istenen budur. Terör örgütleri kurduruyorlar, o terör örgütlerini bir şekilde destekliyorlar, tırlar dolusu silahlar gönderiyorlar ve farklı mezheplerden insanları birbirine öldürtüyorlar. Bu da işte cahiliyenin hala devam ettiği anlamına geliyor, kıyamete kadar da devam edecektir. Çünkü hak batıl savaşı kıyamete kadar devam edecektir." şeklinde konuştu.

- "Din istismarını en ileri derecede yaşadığımız dönemlerden birisidir şu an" Erbaş, dinin sahih kaynaklardan öğrenilmesi ve öğretilmesi gerektiğine işaret ederek, sahih kaynaklardan öğrenilmediğinde istismara en açık unsurlardan birisi haline geldiğini vurguladı. Şu anda bunun da zirvesinin yaşandığını aktaran Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Din istismarını en ileri derecede yaşadığımız dönemlerden birisidir şu an. Bu yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak teşkilatımızda, merkezimizde, başkan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, müftülerimiz hep birlikte komisyonlar halinde illerimizde dini istismar eden yapılar ve şahısların bu özelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Dini nasıl istismar ediyorlar, kimler istismar ediyorlar.? O yüzden ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri bizim en çok sarılmamız, akademik bilgiyi daha sağlıklı bir şekilde insanımıza vermemiz gerekiyor. Bunu sizler yapacaksınız. Akademik bilgi ile sahih kaynaklardan elde edilmeyen ya da birtakım eğitim kurumları olmayan yerlerden elde edilen bilgilerin din istismarına nasıl sebep olduğunu biz alanda görüyoruz. Bazen öyle oluyor ki, bu din istismarı terör örgütüne de dönüşüyor, çok yanlış algıların da ortaya çıkması neticesinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz."

- "Önce siz kendi kitabınıza bakın bakalım" Prof. Dr. Erbaş, din düşmanlarının mezhepleri birbirine kışkırtmaya çalıştığını dile getirerek, bu konuda uyanık olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. "İslamofobi" kavramının sınırını aştığını, giderek "anti-İslam" olmaya başladığını söyleyen Erbaş, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin şunları kaydetti: "Fransa'da cumhurbaşkanlığı yapmış Sarkozy isimli kişinin de içinde bulunduğu 300 kişinin imza attığı bildiriyi görmüşsünüzdür. Öyle büyük bir cehalet var ki sanki Kur'an-ı Kerim farklı inançlardan insanları öldürmeyi teşvik ediyormuş gibi bir mesaj var o bildirinin içerisinde. Aslında bir yalan ya da bir yanlış daha var. Fransızca metnine baktım. Orada, '2. Vatikan Konsili'nde alınan karar gereği İncil'lerde yapıldığı gibi..' diyor. Bu da doğru değil. 2. Vatikan Konsili'nden sonra İncil'den herhangi bir bölüm, herhangi bir cümle çıkarıldığı ile ilgili bir bilgi yok.