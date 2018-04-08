Önce tanıyacak, sonra tanıtacaklar

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan tanıtım projesinde öğrenciler gönüllü tanıtım ve kültür elçisi oldu.

‘Gezmek için size Sultanhisar yeter’ sloganı ile ‘İlçemizi Tanıyoruz, Tanıtıyoruz’ projesi hayata geçiren Sultanhisar Kaymakamlığı, bu güne kadar tanıtılamamış olan 2 bin 500 yıllık tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri bulunan ilçeyi tanıtmak için atağa kalktı. Proje kapsamında öğrencileri kültür ve tanıtım elçisi yapan Kaymakamlık, ilçedeki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 2 bin 850 öğrenciye önce ilçeyi tanıtmaya başladı. Öğrencilerin ilçeyi tanımalarının ardından önce ailelerine daha sonrada yakınlarına tanıtım yaparak ilçeye ziyaretçi gelmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenciler ilçeyi geziyor

Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin 500 yıllık Nysa Antik Kenti ve dönemin şifa merkezi olan Akharaka’yı sınırları arasında barındıran, Kuva-yi Milliye kahramanlarının ocağı, verimli topraklarda yetişen tarımsal ürünleri ile tanıtılmayı bekleyen Aydın’ın şirin ilçesi Sultanhisar’ın tanıtımını gönüllü olarak üstelenen çocuklar ilçeyi gezmeye devam ediyor. Bazı öğrencilerin ilçede yaşamalarına rağmen hayatlarında ilk kez gördükleri tarihi ve doğal güzellikler nedeniyle çok mutlu oldukları gözlenirken birçok öğrenci de ilçelerinin güzelliklerinin farkına yeni vardıklarını ve tanıtım elçisi olmak için heyecan duyduklarını belirtti. Polisinden askerine, memurundan müdürüne kadar tüm ilçe protokolünün de destek verdiği projeye başlayan Sultanhisarlı öğrenciler, otobüslerle önceden belirlenen 12 farklı noktaya rehberler eşliğinde geziler düzenliyor. 2 bin 850 öğrencinin sırayla gün gün gerçekleştirecekleri gezilerin haftada iki gün yapıldığı ve yaklaşık bir yıl süreceği öğrenildi.