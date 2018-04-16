"Önceliğimiz ekonomik kalkınmayı sağlamak"

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını belirterek, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamak olacak." dedi.

Karadağ'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Djukanovic, partisinin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer konuşmasını yaptı.

Djukanovic, partisine, koalisyon ortaklarına ve oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Karadağ'ın ekonomik ve siyasi yolda karşılaşacağı sorunlarla gelin hep beraber yüzleşelim. Birlikte sorunlarımızı daha kolay aşarız." diye konuştu.

Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiren Djukanovic, "Önümüzde zorluklarla dolu bir yol var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.