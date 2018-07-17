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"Önceliğimiz ülke ekonomisine katkı sağlamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım: -"Önceliğimiz verdiğimiz desteklerle faaliyetlerin büyütülmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" - "Ticari bir banka değiliz. Kredi veriyoruz, sigorta yapıyoruz. Üçüncü fonksiyonumuz olarak da garanti veriyoruz. Dünyada Eximbank'lar birden fazladır. Biri kredi, biri garanti verir. Biz Türk Eximbank olarak bunların hepsini birlikte yapıyoruz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Önceliğimiz verdiğimiz desteklerle faaliyetlerin büyütülmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır." dedi.

Yıldırım, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) hizmet verecek Türk Eximbank irtibat bürosunun açılışında, kentte daha aktif ve faydalı olabilme adına adım attıklarını kaydetti.

Türkiye'de 52 banka içinde kredi büyüklüğü bakımından dokuzuncu olduklarına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye ihracat kredilerinde yüzde 45’i sağlıyoruz. İki dönem işimiz var, kredi ve sigorta. İhracatçıların alacak sigortasında Türkiye'nin en büyük şirketi durumundayız. Devlete ait olan bir banka. Ticari bir banka değiliz. Kredi veriyoruz, sigorta yapıyoruz. Üçüncü fonksiyonumuz olarak da garanti veriyoruz. Dünyada Eximbank'lar birden fazladır. Biri kredi, biri garanti verir. Biz Türk Eximbank olarak bunların hepsini birlikte yapıyoruz. Sadece ihracatta değil, turizm şirketleri de desteklerimizden yararlanabilirler. Sağlık ve lojistik şirketleri de desteklerimizden yararlanabilir. İhracatçılarımızın yaşadıkları finansal zorlukları hafifletebilen bir yıl oldu. Türk Eximbank olarak döviz kredileri kullanmıyoruz. Önceliğimiz, verdiğimiz desteklerle faaliyetlerin büyütülmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Amacımız budur."

Yıldırım, Türk Eximbank olarak yaptıkları yenilikler ve projeler hakkında da bilgi vererek, “Geçtiğimiz yıl mayıs ayına kadar teminat mektubu zorunluluğu varken artık bunu kaldırdık. Artık teminat mektubu olmadan da çalışılabiliyor. Orta ve uzun vadeli kredileri bilançomuzda artırdık, düşük maliyetlerle bunları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Üyelerimize Eximbank’ın desteklerine kolay yoldan ulaşma imkanı sağlamış olacağız"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da ihracatçı firmaların uluslararası ticarette paylarının artırılması, ihracat girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, üyelere uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırılması çalışmalar kapsamında Eximbank’ı Sakarya'da görmek istediklerini söyledi.

Eximbank’ın kentte faaliyet göstermesinden memnun olacaklarını belirten Altuğ, "Amacımız, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturan Eximbank’ın ilimizde bilinirliğini artırmak ve ihracatçı üyelerimizin bu kurumdan azami faydalanmasını sağlamaktır. Odamızda açılacak olan bu irtibat bürosu vasıtasıyla ihracatçı üyelerimize Eximbank’ın desteklerine kolay yoldan ulaşma imkanı sağlamış olacağız. Umarım bu irtibat bürosu ilerleyen zamanlarda hizmet şubesi ofisi olur." ifadelerin kullandı.

Toplantının ardından SATSO ve Türk Eximbank Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SATSO bünyesinde hizmet verecek Türk Eximbank Sakarya irtibat bürosu katılımcılar ve protokol tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

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