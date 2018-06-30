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"Öncelikli işimiz, devletin yeniden organizasyonunun sağlanması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Seçimde verdiğimiz sözlerin takip edileceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde öncelikli işimiz, Türkiye'de devletin yeniden organizasyonunun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi riyasetinde yürüttüğü çalışmalarla, devlet yapısının yeni başkanlık modeline, Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun bir şekilde yeniden yapılanacağı bir dönemden geçiyoruz" - "İnşallah bu dönem, en kısa süre içerisinde kurumlarıyla, kuramlarıyla güçlü bir şekilde yerli yerine oturur. Bunun için parlamentoya da çok büyük sorumluluklar düşüyor"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Seçimde verdiğimiz sözlerin takip edileceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde öncelikli işimiz, Türkiye'de devletin yeniden organizasyonunun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi riyasetinde yürüttüğü çalışmalarla, devlet yapısının yeni başkanlık modeline, Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun bir şekilde yeniden yapılanacağı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Esenyurt'ta konuşan Kurtulmuş, seçimin yoğun bir katılımla geçtiğini, bu sebeple üstün bir gayretle çalışan partililere teşekkür ettiğini söyledi.

Kurtulmuş milletvekili mazbatalarını pazartesi günü alacaklarını belirterek, "Mazbataların üzerinde vekillerin isimleri var. Benim alacağım mazbatanın üzerinde de benim ismim olacak ama bu mazbatada her birinizin isminin manen yazılı olduğunu biliyorum, bu mazbatanın esas sahibi sizlersiniz. Biz siyaseti bir iktidar mücadelesinden ibaret olarak görmüyoruz. Bizim için siyaset, bir büyük medeniyetin ihya ve inşa edilmesi sürecine verilen katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerde de aynı gayretle çalışmalarını gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ortaya koydukları performansın üzerine çıkmaları gerektiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, bundan sonra da mahalle mahalle gezerek çalışmalarını yapacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Seçimde verdiğimiz sözlerin takip edileceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde öncelikli işimiz, Türkiye'de devletin yeniden organizasyonunun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi riyasetinde yürüttüğü çalışmalarla, devlet yapısının yeni başkanlık modeline, Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun bir şekilde yeniden yapılanacağı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu dönem, en kısa süre içerisinde kurumlarıyla, kuramlarıyla güçlü bir şekilde yerli yerine oturur. Bunun için parlamentoya da çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ekonomik olarak güçlü bir Türkiye'nin, siyasi olarak güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin, toplumsal barışı çok daha kuvvetli bir şekilde sağlamış olan Türkiye'nin, daha demokratik daha özgür bir Türkiye'nin kurulması için seçim kampanyalarında verdiğimiz bütün sözlerin takipçisi olacağız ve en kısa zamanda Türkiye'yi bulunduğu yerden çok daha ileriye götüreceğiz."

Kurtulmuş, seçim öncesi Türkiye'ye yönelik siyasi ve ekonomik saldırıların olduğunu dile getirerek, "Gezi Parkı olaylarından itibaren, arkasında 17-25 Aralık, arkasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türkiye ekonomisi üzerinde defaatle baskı kurmak için yapılan kur, döviz, faiz operasyonları, bütün bunlara şahit olduk. Yurt dışında bazı çevrelerin, 'Türkiye'de diktatörlük var' diyerek, Türkiye'ye karşı nasıl hasmane tutumlar içerisinde olduklarını gördük. Ama ne diyorduk, 'Seçim bitsin, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeni lideri olarak ortaya çıksın, bundan sonra işler ister istemez çok daha düzgün bir şekilde yürüyecektir.' Sadece seçim sonrasında Cumhurbaşkanımızın tweetlerini takip ederseniz, hemen hemen dünyanın bütün liderlerini sıraya girerek Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek için mesaj gönderdiklerini, kimisinin telefon açtığını, kimisinin telgraf gönderdiğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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