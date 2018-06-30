"Öncelikli işimiz, devletin yeniden organizasyonunun sağlanması"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Seçimde verdiğimiz sözlerin takip edileceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde öncelikli işimiz, Türkiye'de devletin yeniden organizasyonunun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi riyasetinde yürüttüğü çalışmalarla, devlet yapısının yeni başkanlık modeline, Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun bir şekilde yeniden yapılanacağı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Esenyurt'ta konuşan Kurtulmuş, seçimin yoğun bir katılımla geçtiğini, bu sebeple üstün bir gayretle çalışan partililere teşekkür ettiğini söyledi.

Kurtulmuş milletvekili mazbatalarını pazartesi günü alacaklarını belirterek, "Mazbataların üzerinde vekillerin isimleri var. Benim alacağım mazbatanın üzerinde de benim ismim olacak ama bu mazbatada her birinizin isminin manen yazılı olduğunu biliyorum, bu mazbatanın esas sahibi sizlersiniz. Biz siyaseti bir iktidar mücadelesinden ibaret olarak görmüyoruz. Bizim için siyaset, bir büyük medeniyetin ihya ve inşa edilmesi sürecine verilen katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.