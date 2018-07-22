Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı'na Yavuz Kurt seçildi

İSTANBUL (AA) - Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni başkanı Yavuz Kurt oldu.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Canbey'in başkanlıktan ayrılması üzerine kulübün olağanüstü genel kurulu Bahçelievler Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, okullarda beden eğitimi derslerinin üzerinde yeterince durulmadığını ifade ederek, bu dersin öneminin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün imam hatip okullarının oluşturduğu büyük camia olduğunu dile getiren Canbey, "Çok büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu hissederek inşallah önümüzdeki dönemde Öncü Spor daha da büyük işler yapacak. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden, camialarından birisi olmaya devam edecek. İmam hatip camiası bu ülkede gerçekten önemli işler yaptı. Bu ülkeye güzel hizmetler yaptı. Yapmaya da devam edecek." dedi.

Canbey'in konuşmasının ardından olağanüstü genel kurul toplantısı divan heyeti seçildi. Faaliyet raporları okunarak yönetim ibra edildi.

Yapılan seçimde kulübün başkanlığına Yavuz Kurt seçildi.

