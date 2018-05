Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Yaşanan olaylar nedeniyle 8 bayramı ülkesinden ve ailesinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Süleyman, "Türk devletine teşekkür ediyorum, 8 bayram oldu, annemi ve babamı görmüyordum. Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Şu an duygularımı ifade edemiyorum, sevinçten her an bayılabilirim, annemi babamı çok özledim. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yıllar sonra bayramı bayram bilerek tadacağız." diye konuştu.

Osman el-Hac Ahmet de uzun süredir göremediği yakınlarına kavuşabilecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Yaklaşık 3 yıldır Suriye'ye gitmiyorum. Orada annem ve babam var, ameliyat oldular ve şimdi gidip onları göreceğim için çok mutluyum." dedi.

Savaş başladığından bu yana Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını aktaran Ahmet, Türk Ordusu sayesinde yaşadıkları bölgelerin terör örgütlerinden temizlendiğini ve bugün, gönül rahatlığıyla bayrama gidebildiklerini sözlerine ekledi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp, 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.