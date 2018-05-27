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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor - Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 13 bine ulaştı

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk hafta sonunda da sürdü.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 13 bini ülkesine gitti.

Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılar ile jandarma, sağlık ve polis ekipleri özel olarak ilgilendi.

Suriyelilerin işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

- "Yıllar sonra bayramı bayram bilerek tadacağız "

Suriyeli Zekeriya Süleyman, AA muhabirine yapığı açıklamada, çatışmaların artması sonucu 4 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Yaşanan olaylar nedeniyle 8 bayramı ülkesinden ve ailesinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Süleyman, "Türk devletine teşekkür ediyorum, 8 bayram oldu, annemi ve babamı görmüyordum. Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Şu an duygularımı ifade edemiyorum, sevinçten her an bayılabilirim, annemi babamı çok özledim. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yıllar sonra bayramı bayram bilerek tadacağız." diye konuştu.

Osman el-Hac Ahmet de uzun süredir göremediği yakınlarına kavuşabilecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Yaklaşık 3 yıldır Suriye'ye gitmiyorum. Orada annem ve babam var, ameliyat oldular ve şimdi gidip onları göreceğim için çok mutluyum." dedi.

Savaş başladığından bu yana Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını aktaran Ahmet, Türk Ordusu sayesinde yaşadıkları bölgelerin terör örgütlerinden temizlendiğini ve bugün, gönül rahatlığıyla bayrama gidebildiklerini sözlerine ekledi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp, 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

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Afrin Aktarin Cerablus Çobanbey mare Soran Azez Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlar Öncüpınar Sınır Kapısı Ramazan Bayramı

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