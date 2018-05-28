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Öncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine geçmek üzere internetteki kayıt sisteminden randevu alıp, Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Öncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı için ülkelerine geçmek üzere internetteki kayıt sisteminden randevu alıp, Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için bu yıl ilk kez başlatılan internet üzerinden kayıt sistemine başvuran 74 bin Suriyelinin geçişi devam ediyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden gelen Suriyeliler, yoğunluğa neden oldu. Görevlilerin yönlendirmesiyle işlemleri yapılan Suriyelilerin, güvenlik önlemi alınarak, 7 noktadan ülkelerine geçişine izin veriliyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla internet üzerinden başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 15 bininin ülkesine geçtiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Öncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğuÖncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğuÖncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğuÖncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu

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