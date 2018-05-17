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Önder Aytaç ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntüleri ortaya çıktı.

Önder Aytaç ortaya çıktı!

Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Aytaç, Twitter'daki hesabından Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Önder Aytaç FETÖ mısır nijerya Fetullah Gülen

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