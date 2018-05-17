Önder Aytaç ortaya çıktı!

Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Aytaç, Twitter'daki hesabından Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu.
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