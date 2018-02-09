Önder'den Feyzioğlu'na: Matruşka gibi içinden her şey çıkıyor

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meslek birliklerinin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerini kaldıracaklarını söylemesinin ardından TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yaptığı açıklamayı eleştirerek "Matruşka gibi açıyorsun içini, içinden her şey çıkıyor" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3. Olağan Büyük Kongre öncesi HDP bileşenlerine yönelik gözaltılara parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Önder, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile ilgili açıklamalarına da değinen Önder, şunları söyledi:

"Hükümet öyle bir korkunun, güvesizliğin içerisinde ki, üstelik bunu da o kadar belli ediyor ki, en bilineni Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'ne dönük geliştirdiği şey. Buradan çıkan sonuç tahammülsüzlük. Milliyetçiliği ırkçılık temeline oturtup kendi tekeline almak istiyorlar."

Sputnik'te yer alan habere göre, TBB Başkanı Metin Fevzioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı herkesin okumasını isteyen Önder, şöyle devam etti: