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Önder: Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinin kongresinde, "Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz" dedi.

Önder: Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz

HDP'nin ana sloganı 'Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız' olan 3. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'da başladı. Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.

ÖNDER: ÖCALAN'I SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ

Bu arada önergeyle divan eş başkanlığına Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçildi. HDP'nin tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Önder, "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz. Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Abdullah Öcalan Sırrı Süreyya Önder

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
akp döneminde herseyi görmeniz mümkün
@marjinalawyer tek mücadele eden Ak parti
Eğer ona önder diyorsan söyliyecek bi şey yok hepiniz geberin
yazık be bu kadar şehit veriyorken bunlar bu şekilde konuşabiliyor. Vatan Sağolsun da kime sağ olacak bunlara mı? Yok mu bir babayiğit bunları idam edecek! yazık be yazık
CHP iktidar olsaydi öcalani agzina alani bile hapse tikardi ama simi gelin görünki tayyip efendi durumdan memnun
Sende kabahat yok seni konuşturanda kabahat.
öcalan bu ülkeyi bu hale getirdi. sizlerin yatacak yeriniz yok. sevginizde selamınızda batsın
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması lazım.
BİZDE SENİ SELAMLICAZ AZ KALDI
yahu bunu niye akp ile bağdaştırıyorsun şimdi be dangalak! tutuklansın de idam edilsin de vatandaşlıktan atılsın de ilk önce! akp yi en son söyle !!
bunu ve bunun gibileri iceri atmayan devlet benim devletim değildir
halkın önünü bir açsalar kimi selamladığını kimden yana olduğunu gösterirlerde sana.az kaldı bekleyin terörist başları az kaldı.
süreci izlemek lazim. memleket bunun gibileri bitirmek için seferber olmus. meclisin içindekine bakin. umarim gòrür
meclis dışından selamlarsınız artık...
bebek katilini saygı ve sevgiyle. ananlar ve onlara oy verenler;acıyorum sizlere,ölmenizi istemiyorum ama inşallah kansere yakalanırsınız ve sürüne sürüne geberirsiniz
asıl teröristler Türkiye Millet Meclisinde.bunları susturacak birileri yokmu.eğer bunlar susmazlar ise iş cığırından çıkacak.artık gerikli kanunlar acilen yapılmalıdır.
yazık yazık bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz sizlerin amacı Türkiye sevdalısı bir parti olmak değil biz ne diyoruz Türk , kürt , boşnak , arnavut ,çerkes, vs... birlik beraberlik derken sizler ayrımcılık yapıyorsunuz yazık yazık bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz be
savcılar hakimler göreve lütfen
Sayın Önder ,sana lanetlediğimiz irkçı,etnik guruplardan birine çalıştığını yakıştıramadık.İnsan olarak herkese sahip çıkmalı.Başta emberyalizme,kapitalime,din tüccarlığına ve ilkel sömürü kominizme karşı çıkmalıyız.Yani kula kulluk etmeyi bırak hayali dinlerin kutsallığına da kul olmamak lazım.Bunun için Bir devlet çatısı altında tek dil(resmi dil)dışında bütün kültürel güzellikleri yaşatmak,töre dediğimiz kültürleri de yok etmek üzerine sadece ve sadece çağdaş bir hukuk sistemi oluşturup yaşamaya evet demeniz gerekir.Hanımı Türk kızı olan o serseri irkçı militanın neler söylediğini duymuşsun
Vay be... 'Ağırlaştırılmış Muhabbet'' e bak... Sevgililer günü arifesine rastlaması da çok manidar...
Özgürlükten barışdan bahset sonra kırkbin kişinin ve çocuk katilinin peşine düş aslında 2002 debittiydinizde bu günkü AKP Başkan'ına dua edin
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