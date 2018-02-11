Önder: Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz

HDP'nin ana sloganı 'Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız' olan 3. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'da başladı. Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.

ÖNDER: ÖCALAN'I SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ



Bu arada önergeyle divan eş başkanlığına Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçildi. HDP'nin tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Önder, "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz. Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz" dedi.