One Billion Rising’e Giresun’da üniversitesi öğrencilerinden destek

Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve cinsel istismarı protesto etmek için dünya çapında 1 milyar kişinin katılımı hedeflenen “One Billion Rising/ Bir Milyar Ayaklanıyor” etkinliğine bir destek de Giresun Üniversitesi Eynesil Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden geldi.

Kadına dair sorunları ciddiye alan ve bu sorunlara özveriyle yaklaşan 70 kişilik öğrenci grubu bir ay boyunca hazırlandıkları koreografi ve danslarıyla kadına şiddeti protesto etti.

Kadın hakları yanında kadın sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla küresel ölçekte düzenlenen etkinliğe akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisi bir hayli fazla oldu. Etkinlikten sorumlu Öğretim Görevlisi Gökçenaz Gayret, “Dünyada her 100 kadından 42’si fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor.135 milyondan fazla kız çocuğu ve kadın sünnet ediliyor. Şiddet ve ölüm tehdidinden kurtulmak için binlerce kadın kimlik değiştirmek zorunda kalıyor. Her 3 kadından biri tacize ve tecavüze uğruyor. Bu, 1 milyar kadının haklarının ihmal edilmesi demek. Bu nedenle, One Billion Rising hareketiyle tüm dünyada kadına uygulanan şiddet, istismar, cinsel ayrımı dansın ve sanatın evrensel gücü ile protesto ediyoruz” dedi.