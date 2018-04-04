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ÖNEM Projesi tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi’nin tanıtımı yapıldı.Ordu’da öğrenim gören ve özel nedenlere sahip olan çocuklara yönelik hazırlanan ÖNEM projesi tanıtımı, valilik toplantı salonunda yapıldı.

ÖNEM Projesi tanıtıldı

Ordu Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi’nin tanıtımı yapıldı.
Ordu’da öğrenim gören ve özel nedenlere sahip olan çocuklara yönelik hazırlanan ÖNEM projesi tanıtımı, valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantının açılışını yapan Vali Yardımcısı Ahmet Arık, katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek, projenin faydalarından bahsetti. Dezavantajlı çocuklara sahip çıkmak ve destek olmak amacıyla böyle bir proje başlatıldığını aktaran Vali Yardımcısı Ahmet Arık, “Boşanmış ailelerin çocuklarının, annesiz ve babasız olan çocukların, aileden kopmuş olan çocukların kısacası dezavantajlı olan çocukların, daha üst düzey bir ilgi ve alaka ile topluma entegrasyon sağlaması, sorunlarını gidermesi, maddi ve manevi destek olunması, bu çocukları sorunları ile baş başa bırakmamak, onlara sahip çıkmak amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe koyulmuş bir projedir” dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılara, proje hakkında tanıtım filmi izlettirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli öğretmen Abdulkadir Çaya’nın proje paydaşlarının dağılımı konusunda sunum yapması ile toplantı sona erdi.
Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurumların il müdürleri ve ilgililer katıldı.

ÖNEM Projesi tanıtıldı

ÖNEM Projesi tanıtıldı

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