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Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 02:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74) Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alanya'da Atatürk Caddesi’nde caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.’nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davalarına bakmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Orhan Karadeniz hakim vefat trafik kazası

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