"Önemli olan milletin gönlündeki sıra"

24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için yapılan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Önemli olan pusuladaki yerler ve sıralar değil, önemli olan adayların milletin gönlündeki yeridir." dedi.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'de kura töreni düzenlendi.

Kurada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun çekti.

Sorgun, törenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, YSK Başkan ve üyeleri, parti temsilcileri ve basının huzurunda yapılan kura çekiminde, Erdoğan adına pusulada 3 numaralı yeri çektiğini hatırlattı.

Kuranın adaylara ve millete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, "Önemli olan pusuladaki yerler ve sıralar değil, önemli olan adayların milletin gönlündeki yeridir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

