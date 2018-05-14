HABER

"Önemli olan milletin gönlündeki sıra"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun: - "Önemli olan pusuladaki yerler ve sıralar değil, önemli olan adayların milletin gönlündeki yeridir"

24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için yapılan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Önemli olan pusuladaki yerler ve sıralar değil, önemli olan adayların milletin gönlündeki yeridir." dedi.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'de kura töreni düzenlendi.

Kurada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun çekti.

Sorgun, törenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, YSK Başkan ve üyeleri, parti temsilcileri ve basının huzurunda yapılan kura çekiminde, Erdoğan adına pusulada 3 numaralı yeri çektiğini hatırlattı.

Kuranın adaylara ve millete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, "Önemli olan pusuladaki yerler ve sıralar değil, önemli olan adayların milletin gönlündeki yeridir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsunCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsun
Oy kullanacaklar dikkat! Bugün son günOy kullanacaklar dikkat! Bugün son gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun Cumhurbaşkanı adayları oy pusulası kura çekim töreni

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.