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"Önemli reformlar yapıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "16 yıllık AK Parti iktidarında bir taraftan demokrasiyi geliştirdik, demokrasinin standartlarını yükselttik, diğer taraftan da refahımızı artırdık"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "16 yıllık AK Parti iktidarında bir taraftan demokrasiyi geliştirdik, demokrasinin standartlarını yükselttik, diğer taraftan da refahımızı artırdık." dedi.

Bingöl'de bir kafede düzenlenen toplantıda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, partisince Türkiye ve Bingöl'de gerçekleştirilen hizmetleri anlattı.

Yılmaz, AK Parti'nin her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "16 yıllık AK Parti iktidarında bir taraftan demokrasiyi geliştirdik, demokrasinin standartlarını yükselttik, diğer taraftan da refahımızı artırdık. Ekonomimizi çok daha iyi bir noktaya taşıdık. Bu ikisi de birbirini besleyen süreçler oldu. Büyük bir resmin parçaları gibi adeta. Temel hak ve hürriyetler konusunda çok önemli adımlar atıldı. İnanç özgürlüklerinin genişletilmesi, insanların etnik kimliklerini çok daha rahat ifade edebilmeleri, ifade özgürlüğü gibi birçok alanda önemli reformlar yapıldı." ifadesini kullandı.

"AK Parti bir taraftan vesayetçi demokrasi anlayışını tasfiye etti. Bunun AK Parti'nin en büyük başarılarından biri olarak tarihe geçeceğine inanıyorum." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Parti kapatma davaları, Gezi, 17-25 Aralık hadiseleri ve en son 15 Temmuz'da vesayetçi anlayışlar farklı yüzlerle ortaya çıktı. 16 yıllık mücadele sonunda vesayetçi anlayış bir daha çıkmamak üzere tarihin çöp sepetine atıldı. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması sembolik olarak çok anlam ifade ediyor. Darbeci zihniyetin esas hedef aldığı meselenin millet iradesi olduğunu çok açık ve net ortaya koyuyor bu saldırılar. Milletin iradesinin tecelli ettiği Külliye ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan saldırılar, bu vesayetçi anlayışın aslında millete karşı kendisini konumladığını gösteriyor. Çok şükür bu anlayışlardan kurtulduk."

Demokraside olduğu gibi ekonomi ve sosyal adalet anlamında da büyük mesafeler alındığını anlatan Yılmaz, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimine rağmen ekonominin büyüdüğünü aktardı.

Yılmaz, ekonomisi büyümeyen bir ülkenin sosyal politikalarının da sürdürülebilir olmayacağını bildirdi.

AK Parti iktidarları döneminde Bingöl'de 13 katrilyonun üzerinde yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kim ne derse desin, Bingöl son 16 yılda bir büyük bir dönüşüm yaşadı. Hem fiziki hem de sosyal olarak çok önemli gelişmeler sağlandı." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

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AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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