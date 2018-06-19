BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "16 yıllık AK Parti iktidarında bir taraftan demokrasiyi geliştirdik, demokrasinin standartlarını yükselttik, diğer taraftan da refahımızı artırdık." dedi.

Bingöl'de bir kafede düzenlenen toplantıda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, partisince Türkiye ve Bingöl'de gerçekleştirilen hizmetleri anlattı.

Yılmaz, AK Parti'nin her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "16 yıllık AK Parti iktidarında bir taraftan demokrasiyi geliştirdik, demokrasinin standartlarını yükselttik, diğer taraftan da refahımızı artırdık. Ekonomimizi çok daha iyi bir noktaya taşıdık. Bu ikisi de birbirini besleyen süreçler oldu. Büyük bir resmin parçaları gibi adeta. Temel hak ve hürriyetler konusunda çok önemli adımlar atıldı. İnanç özgürlüklerinin genişletilmesi, insanların etnik kimliklerini çok daha rahat ifade edebilmeleri, ifade özgürlüğü gibi birçok alanda önemli reformlar yapıldı." ifadesini kullandı.

"AK Parti bir taraftan vesayetçi demokrasi anlayışını tasfiye etti. Bunun AK Parti'nin en büyük başarılarından biri olarak tarihe geçeceğine inanıyorum." diyen Yılmaz, şöyle devam etti: