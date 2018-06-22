"Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından artık Kandil'e dönük harekat başlamıştır. Ülkemiz topraklarında gözü olan bu teröristlerin ülkemize zarar veremez hale gelebilmesi için en yüksek irade ortaya konuluyor. Türkiye geçmişte terörle mücadele ederken ekonomisini büyütemezdi, siyasi krizlerle boğuşurdu. Siyasi krizleri çözmeye, ekonomisini büyütmeye enerji harcadığı zamanlarda terörle mücadele konusunda zaaflar ortaya çıkardı. Kendi içerisinde tutarlı, kendi içerisinde güçlü, halkımızın güçlü desteğini almış hükümet modelleri olamadığı için bütün bunları yapmak mümkün değildi ama şimdi ne yapıyoruz? Hem terörle mücadele ediyoruz, hem Türkiye'nin ekonomisini büyütüyoruz. Hem Türkiye'nin dış itibarını büyütüyoruz hem de sürekli açıklanan müjdelerle vatandaşımızın hayat kalitesini daha da yükseltiyoruz."

Yeni açılan havalimanının dünyanın en büyüklerinden biri olduğuna işaret eden Bakan Çelik, dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a, PYD'ye, ülkemizin topraklarında gözü olanlara da en sert cevabı sandık yoluyla vermiş olacağız. 'Önemsizdir' demeyin, her oy kıymetlidir." dedi.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu anlatan Çelik, yapılması gereken şeyin birlik ve dirliği korumak olduğunu aktardı.

Çelik, esas hakemin sandığın sesi olduğunun altını çizerek, vatandaştan başka Türkiye'nin amirinin olmadığını aktardı.

- "Önemsizdir demeyin, her oy kıymetlidir"

Adana'da 3 gün boyunca demokrasi seferberliği ilan ettiklerini ve bunun milli irade seferberliği olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a, PYD'ye ülkemizin topraklarında gözü olanlara da en sert cevabı sandık yoluyla vermiş olacağız. 'Önemsizdir' demeyin, her oy kıymetlidir. Vatandaşımızın Recep Tayyip Erdoğan'a, adaylarımıza verdiği her oyun, sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağına verilmiş bir oy olmadığını, aynı zamanda Türkiye davasına verilmiş bir oy olduğunu, Türkiye'nin büyümesine verilmiş bir oy olduğunu, aramızda gezen küçük çocukların geleceğine verilmiş bir oy olduğunu unutmayalım. Bugün bir rapor yayınlandı ve dünyanın fakirlere ve mazlumlara karşı en cömert ülkesinin Türkiye olduğunu söylüyor. Şimdi size daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Türkiye birinci. İkinci kim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü İngiltere, dördüncü Almanya, beşinci bütün bir Avrupa Birliği. Bakın bunların hepsinin ekonomisi bizden daha büyük. Milletimizin büyük millet oluşu yaptığımız şeylerin arkasındaki manevi gücü oluşturuyor."

