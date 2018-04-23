Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şehir turu

Zonguldak’ta onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında otomobillerle şehir turu yapıp ardından yemek yedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümünde tedavi gören 20 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doyasıya eğlendi. Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliğin yanı sıra ZONVOS Derneği üyelerinin "vosvos" araçlarıyla şehir turu attılar. 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklar, ardından yemekte buluştu. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Zonguldak Kent Konseyi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel hale getirmiş olduğu Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımız ile birlik beraberlik etkinliğine katıldık" diye konuştu.

Programa Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar da katıldı. Minikler, gönüllerince eğlendikten sonra program sona erdi.