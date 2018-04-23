HABER

Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şehir turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında otomobillerle şehir turu yapıp ardından yemek yedi.BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümünde tedavi gören 20 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doyasıya eğlendi.

Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şehir turu

Zonguldak’ta onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında otomobillerle şehir turu yapıp ardından yemek yedi.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümünde tedavi gören 20 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doyasıya eğlendi. Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliğin yanı sıra ZONVOS Derneği üyelerinin "vosvos" araçlarıyla şehir turu attılar. 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklar, ardından yemekte buluştu. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Zonguldak Kent Konseyi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel hale getirmiş olduğu Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımız ile birlik beraberlik etkinliğine katıldık" diye konuştu.
Programa Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar da katıldı. Minikler, gönüllerince eğlendikten sonra program sona erdi.

Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şehir turu

İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.