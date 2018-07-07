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Onlar da sıcaktan bunaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklıklarının artması, insanları olduğu kadar, hayvanları da bunaltıyor.

Onlar da sıcaktan bunaldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- HAVA sıcaklıklarının artması, insanları olduğu kadar, hayvanları da bunaltıyor. Kayseri'de, trafikte seyreden araçlardaki köpekler sahiplerinin açtığı camlardan kafalarını dışarı çıkarıp, serinlenemeye çalışıyor.
Kayseri'de köpekleriyle yolculuk yapan ve kiliması olmayan araç sahipleri, camları açarak serinlik sağlarken, sevimli dostların etrafı meraklı gözlerle izleyen görüntüleri DHA objektiflerine böyle yansıdı.Uzmanlar hayvanların aşırı sıcaklarda terleyip vücut ısılarını ayarlayamadıklarını belirtiyor. Uzmanlara göre sıcakta bir köpeğin solunumu hızlandığı için ağızları aşırı sulanıyor. O nedenle köpek ve kedi gibi evcil hayvanların da güneş ısıklarından korunması ve sık sık su verilmesi öneriliyor.

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Onlar da sıcaktan bunaldıOnlar da sıcaktan bunaldıOnlar da sıcaktan bunaldıOnlar da sıcaktan bunaldı

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