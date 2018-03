Onlar eğitim için Avrupa’yı değil Türkiye’yi seçtiler

Uluslararası değişim programlarında Filistinli Adham Bassam, Endonezyalı Efrilia M. Kusuna ve Kosovalı Egzon Osmani Avrupayı yerine Türkiye’yi seçtiler.

Türkiye, uluslararası değişim programları ile yüzlerce yabancı öğrencinin hedefi olmaya devam ediyor. Öğrenciler, Avrupa dahil diğer birçok ülkeyi seçebilecek durumdayken, Türkiye’ye yöneldiler. Bunun başlıca sebepleri arasında ise, Türkiye’nin bir Müslüman bir toplumunun olması ve misafirperver Türk halkını yakından tanımak istemeleri geliyor.

“Türkiye benim ülkemde çok ünlü ve popüler bir ülke”

Eğitim amacıyla iki eğitim-öğretim döneminde Türkiye’ye gelen Filistinli Adham Bassam, Türkiye’de kendi istediği ve beklediği her şeyi bulabildiğini ifade etti. Bassam, “ilk yarı yılım için buradaydım ve bu benim ikinci yarı yılım. 6 aydır Türkiye’deyim. Burada şimdiki ve gelecek çalışmalarım için çok fırsat buldum. Bu sebeple ben de Türkiye’yi seçtim. 6 aydır Türkiye’de yaşıyorum ve buradaki insanlar çok arkadaş canlısı, yardımsever olduğunu gördüm. Eskişehir ve Türkiye’deki atmosferi seviyorum. Buradaki öğretmenler ve her şey mükemmel. Türkiye benim ülkemde çok ünlü ve popüler bir ülke. Herkes Türkiye’yi biliyor ve ben de Türkiye’de beklediğim her şeyi buldum” şeklinde konuştu.