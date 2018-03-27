Bursa'da Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" programına katılan 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok, "Onlar şehit olarak hicret ettiler. Bir alemden bir aleme göç ettiler." dedi. Tayyare Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan "Vakit Gelir" isimli klip izletildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da 251 şehidin canlarını, 2 bin 200 civarında gazinin de bedenlerinden parça vererek bu hain olayın karşısında durduğunu ve darbe girişimini yerle yeksan ettiklerini söyledi. Bütün şehitlerin, yüreklerini sızlattığını belirten Küçük, "Şunu bilin ki özellikle Abdullah'ın şehadeti kendi evladım gibi bana acı vermişti. Bütün millet de aynı duyguda ve hissiyatta. O güne kadar sizin evladınızdı, o günden sonra da hepimizin evladı." ifadelerini kullandı.

Küçük, 15 Temmuz'un zifiri karanlık ve kabus dolu bir gece olarak başladığını dile getirdi. O gecenin ardından şafak attığında 16 Temmuz'un ülkeye ferah ve salah bir gün olarak doğduğunu kaydeden Küçük, "40 yıl boyunca yalan ve talan üzerine kurulmuş bir çete. Soruları, sınavları, kurbanlıkları, insanların istikbalini, şeref ve haysiyetlerini çaldılar, yetmedi 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi toptan çalmak istediler, yakalandılar. Elleri kurusun. O gece milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazdı." diye konuştu. - "Yarım kalmamalı bu destanlar" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok ise 15 Temmuz öncesi ve sonrasının, yıllarca tarih kitaplarında yer alan "milattan önce" ve "milattan sonra" kavramları gibi bambaşka olduğunu vurguladı. "Hayatımızda bir 15 vardı bizim ve hiçbir 15 bir daha öyle olmayacak." diyen Olçok, Türk milletinin 16 Temmuz'a 15 Temmuz ve öncesindeki gibi uyanmadığını belirtti. Eşinin ve evladının 15 Temmuz'da hicret ettiğini ifade eden Olçok, şunları söyledi: