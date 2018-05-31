Onlarca suç kaydı bulunan firariler yakalandı

"Hırsızlık, silahlı yağma, yaralama ve cinayet" suçlarından yaklaşık 100 kaydı bulunan 2 cezaevi firarisi ile kız arkadaşları Kırşehir'de gözaltına alınarak, Bolu'ya getirildi.
Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs'ta Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından teşhis ettiği 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.
Ekipler, şüphelilerin, 2013'te İstanbul'daki bir cezaevinden firar eden K.Ö (25) ile M.K. (30) olduğu ve başta İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Bolu olmak üzere 9 ilde "hırsızlık, silahlı yağma, yaralama" olaylarına karıştığını tespit etti.
Yaklaşık 100 olayda suç kaydı bulunan şahıslardan K.Ö'nün, 2017'de İstanbul'da işlenen bir cinayetin faili olduğunu bilgisine de ulaşan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelilerin Kırşehir istikametine gittiğini belirledi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışma kapsamında Akpınar ilçesinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurdu.
Üzerilerinden başka isimler adına düzenlenmiş sahte kimlik yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen kurbağacık, boru anahtarı, tornavida, kapı göbeği açmak için kullanılan araç ve gereçlerle çok sayıda alet ele geçirildi.
Bolu'ya getirilen 2 şüpheli ile araçta bulunan kız arkadaşları E.A. (26), emniyetteki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı.
- Hırsızlık olayları kamerada
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Bolu'da karıştığı hırsızlık olaylarının güvenlik kamera kayıtlarını basınla paylaştı.
Rahat hareketlerle apartman girişine gelen 2 şüphelinin önce kapı zillerini kontrol ettiği daha sonra da ellerinde bulunan tornavida yardımıyla apartman giriş kapılarını açtıkları görülüyor.
Kayıtlarda ayrıca bir süre apartmanlarda kalan şüphelilerin, çaldıkları eşyaları koydukları poşetlerle hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Okuyucu Yorumları 0 yorum