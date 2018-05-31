Onlarca suç kaydı bulunan firariler yakalandı

"Hırsızlık, silahlı yağma, yaralama ve cinayet" suçlarından yaklaşık 100 kaydı bulunan 2 cezaevi firarisi ile kız arkadaşları Kırşehir'de gözaltına alınarak, Bolu'ya getirildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs'ta Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından teşhis ettiği 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.

Ekipler, şüphelilerin, 2013'te İstanbul'daki bir cezaevinden firar eden K.Ö (25) ile M.K. (30) olduğu ve başta İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Bolu olmak üzere 9 ilde "hırsızlık, silahlı yağma, yaralama" olaylarına karıştığını tespit etti.

Yaklaşık 100 olayda suç kaydı bulunan şahıslardan K.Ö'nün, 2017'de İstanbul'da işlenen bir cinayetin faili olduğunu bilgisine de ulaşan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelilerin Kırşehir istikametine gittiğini belirledi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışma kapsamında Akpınar ilçesinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurdu.