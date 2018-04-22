"Onların derdi nasıl olur da cumhurbaşkanımızı seçtiremeyiz derdidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bakıyorsunuz hiç birbirine benzemeyen siyasi partiler aynı masanın etrafında aynen Cumhurbaşkanının karşısında, onu seçtirmemek için kenetlenmek üzere bir çaba içine giriyorlar." dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Harmancık İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, milletin kendilerine güvendiğini, kendilerinin de milletin bu güvenini, teveccühünü asla yere düşürmediklerini söyledi. Türkiye'nin sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunma sanayisine her dönemde güçlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, tüm bunları başarırken ülkenin çok önemli badireler atlattığını, önemli saldırılara maruz kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin de onun etrafında kenetlenmesiyle bütün bu badireleri, saldırıları boşa çıkardıklarını anlattı. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinden itibaren parlamenter rejimle ya da bu rejimle yönetildiği iddia edilen bir ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ama maalesef hiçbir zaman gerek anayasal metinlerimizde, gerekse sair hukuk mevzuatımızda parlamenter sistemin öngörüldüğü şekilde Türkiye'de uygulanma imkanı olmadı. Bu sistem Türkiye'de hep istikrarsızlık üretti. Ortalama ömrü 15 ayı geçmeyen hükümetler ortaya çıktı ve ekonomik krizler, hızlı ve etkili kararların alınamadığı dönemler, adeta Türkiye yerinde saydı, patinaj yaptı. Onun için şimdi artık 24 Haziran'da değişen sistemin tatbiki için oy vereceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumunda, bu sisteme geçen ülkeleri örnek gösterdiklerini bildirerek, şunları söyledi: "Mesela bir Güney Kore'yi örnek gösterdik. 60'lı yılların ilk yarısında ülke bu sisteme geçtikten sonra adeta şaha kalktığını, ülkenin büyüme potansiyelinin, gelişiminin ve standartlarının çok çok önemli mesafeler katettiğini anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanı olarak milletimizin teveccühüyle tekrardan göreve, ülkenin iktidarına, cumhurbaşkanlığı makamına getirdikten sonra önümüzde 5 yıl gibi uzunca bir süreç olacak ve bu sürecin içinde 2023 olacak. Bu çok önemli. Biz yola çıkarken 2023 hedeflerimizden bahsettik. Bu hedeflerimizde zaman zaman sapma olsa da kararlılığımızdan, azmimizden vazgeçmedik. Bu sapmalar da maalesef ülkede yaşanan saldırılardan mütevellit sapmalar oldu. 2013'te yaşanan Gezi sürecinde 100 milyar doları aşkın bir para kaybetti bu ülke. Hendek, çukur siyasetinin devam ettiği bir süreçte ki özellikle 7 Haziran'dan sonra ortaya çıkan belirsizlik ikliminde çok önemli güç kaybettik, istikrarsız ortamlar oldu. Dolayısıyla şimdi artık önümüzde tertemiz, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyoner projeleriyle, ülkemize şimdiye kadar gerçekleştirdiklerini ve yaptıklarını nazara aldığımızda çok temiz bir 5 yılımız var. "

- "Onlar oturadursunlar biz Türkiye'yi yüceltmek için koşmaya devam edeceğiz" Bu dönemin ülkenin kanatlanıp uçacağı bir dönem olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Birileri hala, 16 Nisan referandumunun hazımsızlığını yaşayarak şurada, burada oturma eylemleri yapsalar da oturarak yol almanız mümkün değildir. Onlar oturadursunlar, biz Türkiye'yi yüceltmek, yükseltmek için koşmaya devam edeceğiz. Onlar yürüyedursunlar FETÖ'cüler için, teröristlerle beraber kol kola yürüyedursunlar İstanbul'a, biz milletimizle beraber yeni ufuklara yelken açacağız. Türkiye, bu dar düşünceye mensup siyasetçiler tarafından yönetilmeyi hak etmiyor." diye konuştu. Çavuşoğlu, bunu, bu partilere oy verenlerin de açık ve net olarak söylediğini, gördüğünü bildiklerini aktararak, "Çünkü yaptırmış olduğumuz anketlerde 'Kime oy vereceksiniz' dediğimiz zaman AK Parti'ye verilen oy belli ama 'Ülkeyi kim yönetsin' dediğinizde 'AK Parti yönetsin, Recep Tayyip Erdoğan yönetsin.' sorduğunuzda oy veririm diyenlerin neredeyse 10-15 puan yukarısında. Demek ki birileri başka bir yere oy verse de bu ülkeyi AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın yönetmesini istiyor. Bu bile başlı başına çok önemli bir gösterge." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için sandıkların açıldığı tarihten sonraki günün yeni bir seçim dönemi olduğunu belirten Çavuşoğlu. "Biz milletimizle, vatandaşlarımızla seçimden seçime buluşan, onların halini, derdini seçimden seçime soran bir parti değiliz. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli özelliklerimizden bir tanesi de bu. Biz her zaman milletimizle yan yanayız. Her zaman milletimizin gönlüne girmeye, kalbini kazanmaya azmederiz, çaba sarf ederiz. Onun için biz hazırız Allah'ın izniyle. Bizim adayımız da cumhur ittifakıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun ülkeye koymuş olduğu liderlik kapasitesi bundan sonraki süreçte daha da tahkim olacak ve daha da güçlü bir şekilde Türkiye'yi yükseltmeye devam edecek." dedi. Çavuşoğlu, karşılarındakilerin derdinin Türkiye'yi yönetmek üzere bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarmak olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Onların derdi nasıl olur da cumhurbaşkanımızı seçtiremeyiz derdidir. Şu andaki aday gösterme arayışı bundan ibarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, yetkili organlarındaki siyasetçiler Edirne'deki Demirtaş'ın kapısını aşındırıyorlar. Ne için? Nasıl bir araya geliyorlar? Bakıyorsunuz hiç birbirine benzemeyen siyasi partiler aynı masanın etrafında aynen cumhurbaşkanının karşısında, onu seçtirmemek için kenetlenmek üzere bir çaba içine giriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun durumu zaten acınacak bir durumda. Kılıçdaroğlu'nun da şimdi derdi ülkeyi yönetmek üzere aday bulmak değil, nasıl olur da 9'uncu defa yenilmekten kurtulurum derdinde. Çünkü girdiği 8 seçimde sayın cumhurbaşkanımıza karşı mağlup oldu ama yalancı pehlivan gibi sürekli aynı şeyi ifade etmeye çalışıyor. Bir insan, bir liderin karşısında 8 seçim kaybeder de ondan sonra ona diktatör der mi? Bu, milletimizin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Sekiz seçim kaybedip de hala oradan gidemiyorsan esas diktatör sensin işte. Millet istemiyor seni. Şimdi de tutmuş 9'uncu defa yenilmemek için 'benim yerime hangi aday yenilir acaba' diye kendinin yerine yenilecek bir aday arıyor. Onun için onların ne yaptığı önemli değil. Önemli olan bizim ne yaptığımız."

- "Teröristlerle kol kola olanların bu ülkeye vereceği bir şey yoktur" "Teröristlerle kol kola, ülkeye saldıranlarla yan yana duranların bu ülkeye vereceği bir şey yoktur, açık ve net." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'a il başkanı seçtiler biliyorsunuz. Onun sosyal medyadaki paylaşımlarını biliyorsunuz. Neler var içinde? Bu milleti adeta Ermeni soykırımı yapmış olmakla itham eden bir anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanı. Sonra bu milletten, bu milleti yönetmek için oy istiyor. Şaka gibi. Bakıyorsunuz Parti Meclisinin içinde 'şehitler ölmez vatan bölünmez' lafından 'Hiçbir şeyden tiksinmedim bundan tiksindiğim kadar.' diyor. Ne demek bu? Okunan ezanlardan rahatsızlık duyduğunu ifade eden bir Parti Meclisi üyesi. Ne demek bu? Bizim bir sorumluluğumuz daha var. Biz, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize de söylemek zorundayız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi onların bildiği Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler onların ülke için beslediği duygu ve düşünceleri beslemeyenlerdir. Terörist cenazelerinde gözyaşı dökenlerin partisi haline gelmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Neredeyse her hafta Edirne'ye giderek Selahattin Demirtaş'tan talimat alır duruma geldiler. Çok güzel düşünceleri varmış Türkiye için. Çıkınca da bunu ifade ediyorlar. Hangi düşüncesi var. Ülkeyi bölme, parçalama düşüncesi mi? PKK'yı tekrardan şehirlere, hendek kazıp, çukur kazdırmak için mi? Bu düşünceden mi bahsediyorsunuz."