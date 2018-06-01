HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Online kitap alışverişinde en çok roman tercih edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Hepsiburada Trend Raporuna göre, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde en çok roman tercih edildi - Bu yılın yoğun sınav takvimi sebebiyle sınav hazırlık kitapları siparişi geçen seneye göre 2 kat arttı - Hepsiburada üzerinden satılan “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” çocuk kitabından elde edilen gelirin tamamı görme engelli çocuklar yararına kullanılmak üzere Dünya Göz Vakfı’na bağışlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde en çok roman tercih ettiğini ortaya koydu.

Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkati çekti. Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisi ve 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.

Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada, avantajlı kitap fiyatlarıyla tatilini hem dinlenerek hem öğrenerek geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

\

- Sınava hazırlık kitapları siparişleri geçen seneye göre 2'ye katlandı

Bu yılın yoğun sınav takvimi sebebiyle sınav hazırlık kitapları siparişi geçen seneye göre 2 kat arttı. 2 yılda 1 tekrarlanan ön lisans ve orta öğretim KPSS sınavlarının bu sene gerçekleştirilecek olması KPSS kitaplarına rağbeti artırdı.

Dünya klasiklerinden en yeni çocuk kitaplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken Hepsiburada Çocuk kategorisi, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor, hayal dünyalarını genişletiyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ailelere yaş filtresi seçeneğiyle eğitici ve eğlenceli kitaplar sunan Hepsiburada, çocukların sağlığını da önemsiyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Hepsiburada üzerinden satılan “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” çocuk kitabından elde edilen gelirin tamamı görme engelli çocuklar yararına kullanılmak üzere Dünya Göz Vakfı’na bağışlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan kitapla birlikte verilen testler aracılığıyla çocukların görmeyle ilgili yaşayabileceği sorunlar eğlenceli ve basit bir şekilde tespit edilebiliyor.

Kitap seçiminde kararsız kalan müşterilerini de düşünen Hepsiburada, yazar önerileri, ayın en çok okunanları, ödüllü kitaplar, çocuklar için seçilenler, en çok hediye edilenler gibi özel listeleriyle kitap severlerin işini kolaylaştırıyor.

Günün fırsatları köşesinde her çeşitten kitabı çok uygun fiyatlarla müşteriye sunan Hepsiburada’da fırsatlar tükenmiyor. Ayrıntılı bilgi ve promosyonları öğrenmek isteyenler "https://www.hepsiburada.com/kitaplar-c-2147483645" sayfasını ziyaret edilebiliyor.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!
Sualtı Dünyası'na ziyaretçi akınıSualtı Dünyası'na ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Online kitap alışverişi

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.