Online kitap alışverişinde en çok roman tercih edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde en çok roman tercih ettiğini ortaya koydu.

Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkati çekti. Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisi ve 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.

Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada, avantajlı kitap fiyatlarıyla tatilini hem dinlenerek hem öğrenerek geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

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