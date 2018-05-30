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"Önümüzde bir oyun oynanmaya çalışılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Önümüzde bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde dolar 4,90'a kadar çıktı. Hangi gerekçeyle çıktı, hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerçek sebebi yok. Maalesef birileri spekülasyon yaparak Türkiye ekonomisini geriletmek, sizin cebinizdeki parayı çalmak ve 24 Haziran seçimlerinde mevcut sistemin daha ileri gitmemesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek istediler. Bu bir provokasyondu" - "İçimizdeki hainlere hiçbir şekilde fırsat vermeden gerek PKK, gerek DEAŞ, gerek FETÖ olsun, kim bu milletin birliğine, dirliğine göz dikiyorsa onların hiçbirine fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Daha zengin bir ülke, daha adil şekilde zenginliğini paylaşan bir ülke haline getireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzde bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde dolar 4,90'a kadar çıktı. Hangi gerekçeyle çıktı, hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerçek sebebi yok. Maalesef birileri spekülasyon yaparak Türkiye ekonomisini geriletmek, sizin cebinizdeki parayı çalmak ve 24 Haziran seçimlerinde mevcut sistemin daha ileri gitmemesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek istediler. Bu bir provokasyondu." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Arnavutköy'deki bir tekstil fabrikasını (Çakıroğlu Group) ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kurtulmuş, dikiş makinesinin başına geçerek ceket dikti ve ütü yaptı.

Şirket bahçesinde işçilere hitap eden Kurtulmuş, "24 Haziran'da Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimine şahit olacağız. Bizim ricamız şu; oylarınızı herhangi bir şekilde peşin peşin değil, düşünerek, taşınarak ve gerçekten Türkiye'nin geleceği için oy kullanmanızdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Kurtulmuş, "İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da sandıklardan hep beraber çıkartacağız. Sadece Tayyip Erdoğan'ın başkan olması değil, Türkiye'nin siyasi geleceğinin parlamentoda güçlü şekilde teminat altına alınması için AK Parti'yi de açık ara birinci parti yaparak parlamentoda etkin olan parti haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye hızlı ve güçlü bir yönetim modeline geçiyor"

Kurtulmuş, "Türkiye aylarca kurulamayan hükümetler gördü. Çok zayıf hükümetler, Türkiye'nin ağır problemleri karşısında karar alamayan hükümetler gördü ve onlarca yılımızı kaybettik. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunun için zorunluluktu. Artık 24 Haziran akşamı sandığı kurduğunuzda ertesi gün hükümetin kim olacağı belli. Ertesi gün inşallah milletin helal oylarıyla Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde ertesi gün hükümetini ilan edebilir. Pazarlıklara, kirli paslı bir takım işlere, kapalı kapılar ardında pazarlıklara ihtiyaç yok. Türkiye hızlı ve güçlü bir yönetim modeline geçiyor." diye konuştu.

"Türkiye maddi imkanlarını, kendi gücünü arttırıyor, ekonomisini güçlendiriyor. Daha da güçlü bir ekonomi haline gelecek, onun için vakit kaybetmeden kararları etkin şekilde alıp doğrudan doğruya da milletin hesap sorduğu bir sistemi inşa ediyoruz." diyen Kurtulmuş, 24 Haziran'ın başlangıç olacağını dile getirdi.

Yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin daha da güçlü bir ülke haline geleceğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle savunma sanayisinde çok güçlü bir ülke haline gelecek. Yıllardır terörle mücadelede insansız hava araçlarını alabilmek için, kendi müttefikimiz zannettiğimiz bir ülkeden uçak almak için 3 sene kapılarında bekledik. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar diye bir laf var, şimdi Allah'a çok şükür Türkiye kendi insansız ve insanlı hava araçlarını yapıyor ve terörle çok daha etkin mücadele ediyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye'de 1960'lı yıllarda çeşitli oyunlarla dünyanın birinci sınıf arabalarını yaptırmadıklarına vurgu yaptı.

- "Bu bir provokasyondu"

Türkiye üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Önümüzde bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde dolar 4,90'a kadar çıktı. Hangi gerekçeyle çıktı, hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerçek sebebi yok. Maalesef birileri spekülasyon yaparak Türkiye ekonomisini geriletmek, sizin cebinizdeki parayı çalmak ve 24 Haziran seçimlerinde mevcut sistemin daha ileri gitmemesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek istediler. Bu bir provokasyondu. İstiyorlar ki Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke olmasın. Türkiye'nin böyle üretim tesisleri, fabrikaları, atölyeleri olmasın. Türkiye'nin yolları, havayolları olmasın. Türkiye, gavura muhtaç, 25 milyon dolar için elli takla atan bir ülke olsun. Birileri bu operasyonlarla istiyorlar ki Türkiye ekonomisi dursun, Türkiye ekonomisi yine ele güne muhtaç hale gelsin. Türkiye yine elin gavurunun önünde boyun büküp 3 kuruş para dilensin istiyorlar."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçimizdeki hainlere hiçbir şekilde fırsat vermeden gerek PKK, gerek DEAŞ, gerek FETÖ olsun, kim bu milletin birliğine, dirliğine göz dikiyorsa onların hiçbirine fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Daha zengin bir ülke, daha adil şekilde zenginliğini paylaşan bir ülke haline getireceğiz. Bu ülkenin çocukları Allah'ın izniyle başka ülkelerin evlatları kadar dünyanın nimetlerinden istifade etmeye layıktır. Sizin çocuklarınız daha ileride olacak. Bunun için 24 Haziran'ı bir fırsat olarak görüyoruz."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından, işçiler ve firma yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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24 haziran Çakıroğlu Group işçiler Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ziyaret

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