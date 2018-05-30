İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzde bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde dolar 4,90'a kadar çıktı. Hangi gerekçeyle çıktı, hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerçek sebebi yok. Maalesef birileri spekülasyon yaparak Türkiye ekonomisini geriletmek, sizin cebinizdeki parayı çalmak ve 24 Haziran seçimlerinde mevcut sistemin daha ileri gitmemesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek istediler. Bu bir provokasyondu." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Arnavutköy'deki bir tekstil fabrikasını (Çakıroğlu Group) ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kurtulmuş, dikiş makinesinin başına geçerek ceket dikti ve ütü yaptı.

Şirket bahçesinde işçilere hitap eden Kurtulmuş, "24 Haziran'da Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimine şahit olacağız. Bizim ricamız şu; oylarınızı herhangi bir şekilde peşin peşin değil, düşünerek, taşınarak ve gerçekten Türkiye'nin geleceği için oy kullanmanızdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Kurtulmuş, "İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da sandıklardan hep beraber çıkartacağız. Sadece Tayyip Erdoğan'ın başkan olması değil, Türkiye'nin siyasi geleceğinin parlamentoda güçlü şekilde teminat altına alınması için AK Parti'yi de açık ara birinci parti yaparak parlamentoda etkin olan parti haline getireceğiz." ifadesini kullandı.