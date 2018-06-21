''Önümüzdeki dönemde eğitimde önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim''

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula...' Önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var.'' dedi.
Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle Dobruca'da bir restoranda bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'de eğitim sisteminde tarihe, geçmişe, milli ve manevi değerlere bakış açısıyla ilgili olarak çok farklı dönemler yaşandığını söyledi.
Çavuşoğlu, insana yapılan her yatırımı desteklediklerini belirterek, eğitim alanındaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
''Şimdiye kadar 16 yılda 585 bin öğretmen almışız. 80 yıllık tarihimizde bu kadar öğretmen atanmamış. Bursa'da 750 olan okul sayısı bin 753 olmuş. Derslik sayımız 9 binlerden 24 binlere, öğretmen sayımız 16 binlerden 37 binlere çıkmış. Kişi başına düşen öğretmen sayısı 16 öğrenciye tekabül ediyor." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sınıflarımızdaki bilişim teknolojisiyle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin tanışması, tüm bunlar altyapının düzenlenmesi bakımından çok önemli şeylerdir. Esas önemli olan konu Milli Eğitim Bakanlığımızın içerik ve müfredat konusundaki bakış açısını değerlendirmek. Biz hala o tek tip anlayışının tortularıyla eğitilme çabalarını sürdürüyoruz. FETÖ'den inmeci, dışlayıcı, hafızayı resetleyici, geçmişten koparıcı anlayışla devam etmek durumunda kaldık. Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula...' Önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var.''
Çavuşoğlu, 2023 yılına gelindiğinde Türkiye'nin birçok açıdan gelişim kaydedeceğini dile getirerek, ''2023 yılı geldiğinde bu ülkede bambaşka şeyler olacak. Terörü bitmiş, sanayisi gelişmiş, gençlerinin geleceğe ümitle baktığı, ekonomik parametrelerinin adeta zirve yaptığı bir 2023 konuşalım. Buna ihtiyacımız var. Türkiye çok zaman ve kan kaybetti. Ne olursa olsun istikbalimiz, gençlerimiz, siz öğretmenlerimizin elinde yoğrulmaya devam ediyor. Biz tüm öğretmenlerimizi çok seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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