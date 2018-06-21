''Önümüzdeki dönemde eğitimde önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim''

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula...' Önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var.'' dedi.

Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle Dobruca'da bir restoranda bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'de eğitim sisteminde tarihe, geçmişe, milli ve manevi değerlere bakış açısıyla ilgili olarak çok farklı dönemler yaşandığını söyledi.

Çavuşoğlu, insana yapılan her yatırımı desteklediklerini belirterek, eğitim alanındaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

''Şimdiye kadar 16 yılda 585 bin öğretmen almışız. 80 yıllık tarihimizde bu kadar öğretmen atanmamış. Bursa'da 750 olan okul sayısı bin 753 olmuş. Derslik sayımız 9 binlerden 24 binlere, öğretmen sayımız 16 binlerden 37 binlere çıkmış. Kişi başına düşen öğretmen sayısı 16 öğrenciye tekabül ediyor." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: