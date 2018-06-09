"Önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Geçtiğimiz sene biz bu değişikliği yapmak için yurt dışında vatandaşlarımızla buluşacağımızda önümüze çıkartılan setleri gördünüz. Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi istemediler. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin önüne set çekmek istediler. Bugün yine Avrupa'da seçim çalışması yapmamıza izin verilmiyor. Çünkü biz bu ülkeyi daha da büyütmenin hedefiyle yola çıktık. Biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüteceğiz diyoruz." dedi. Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'ndan başlayarak Akatlar Karanfilköy Mahallesi boyunca partisinin seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak, karanfil dağıttı. Daha sonra Karanfilköy Mahallesi sakinleriyle bir kafede bir araya gelen Kaya, vatandaşlarla sohbet etti. Burada konuşan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, milletin ülkesine sahip çıkmasıyla darbenin geri püskürtüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle vatandaşların sokaklara çıkarak istikbaline sahip çıktığına işaret eden Kaya, "O gece tek vücut olduk. 81 milyon aynı hedefe kitlendik. İrademize, istikbalimize sahip çıktık. O gece BBC’nin, haber kanallarının 'Darbenin yanında insanlar arıyoruz' diye mesajları çıktı. Gördünüz değil mi? O gecenin sadece FETÖ terör örgütünün organizasyonunun olmadığının açık kanıtları ortaya çıktı. FETÖ'yü ellerinde tutan işbirlikçileri; bugün FETÖ'yü Amerika'da tutan, elebaşılarına sığınma hakkı tanıyanlar karşımızdalar." diye konuştu.

- "Biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük" 15 Temmuz’un ardından tüm vesayet odaklarını ortadan kaldıracak bir döneme geçiş yapmak durumunda olduklarını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni bir sistem değişikliği yaptık 16 Nisan'da. Ama bu değişiklik nedende birilerini çok rahatsız etti. Farkındasınız değil mi? Geçtiğimiz sene biz bu değişikliği yapmak için yurt dışında vatandaşlarımızla buluşacağımızda önümüze çıkartılan setleri gördünüz. Orada bakanlarımıza, vatandaşlarımıza yapılan muameleyi gördünüz. İstemedikleri ne bizdik ne başka bir şey. Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi istemediler. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin önüne set çekmek istediler. Bugün yine Avrupa'da seçim çalışması yapmamıza izin verilmiyor. HDP'ye CHP'ye kucak açanlar, bize izin vermiyor. Niçin izin yok? Çünkü biz bu ülkeyi daha da büyütmenin hedefiyle yola çıktık. Biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüteceğiz diyoruz. Biz bu ülkenin önünü kat ve kat açmak istiyoruz. Ortadoğu'da el atamadıkları tek ülke Türkiye. Ortadoğu'yu kan gölüne çevirenlerin hedefi Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak, Türkiye'yi parçalamak. 15 Temmuz gecesinin hedefi neydi biliyor musunuz? Türkiye'yi Suriye’ye haline çevirmekti. Bölüp parçalamaktı. Ama şunu unutmayın, bizim gidecek hiçbir yerimiz yok, bizim vatanımız burası."