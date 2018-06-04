"Önümüzdeki süreçte daha iyi hizmet verilecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin önümüzdeki süreçte daha iyi hizmet vereceğini belirterek, "Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli kaynakların temini konusunda görüştüm." dedi

Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileğini iletti.

Rektör Can’dan üniversite çalışmaları hakkında bilgi alan Mahir Ünal, daha sonra üniversiteyle ilgili hazırlanan sunumu izledi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesiyle kahraman şehrin ikinci bir üniversite kazandığını belirtti.

Hem yeni üniversiteyle ilgili hem de Sütçü İmam Üniversitesiyle ilgili sorunları dinlediklerini dile getiren Ünal, özellikle de tıp fakültesi hastanesin sorunların iletildiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile tıp fakültesi hastanesinin ihtiyaçlarıyla ilgili de gerekli kaynakların temini konusunda görüştüklerini aktaran Ünal, "Bu konuda bakanımızdan bazı sözler aldık. Özellikle şehrin batısında ve doğu iki büyük hastanenin olması şehir için oldukça iyi bir avantaj. Aynı zamanda da tıp fakültesi hastanesi hem daha yüksek ihtisasıyla hemde özellikle benim dikkatimi çeken ameliyat oranlarında 2018 yılında yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Tıp fakültesi hastanemizde hem ameliyat odalarının sayısında bir artış olması hem de bu konudaki gerekli ihtiyaçların karşılanmasıyla önümüzdeki süreçte daha iyi hizmet verecek." dedi.

Ünal, Sütçü İmam Üniversitesinin kütüphane binası, tıp fakültesi eğitim binası, kongre merkezi, üniversite camisi bunların ihtiyaç duyduğu kaynaklarıyla ilgili gerekli görüşmeler yaptıklarını, milletvekilleri olarak şehrin önceliklerini temin edecek çalışmaları yürütmek olduğunu kaydetti.

