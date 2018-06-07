"Önümüze set çekenler, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün yine Avrupa'da terör örgütünün uzantısı siyasi parti mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor. CHP mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor ama bize yasak. Bizim önümüze set çekenler, HDP'ye, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da Namazgah alanında vatandaşla buluştu.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Bayrampaşalıların bir destan yazdığını ve tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

FETÖ'ye en büyük dersi milletin verdiğini belirten Kaya, "16 Nisan Referandumu kapsamında Avrupa'ya gittik, bizi Avrupalı Türk kardeşlerimizle buluşturmadılar. Bizi buluşturmayanlar, o terör örgütünün uzantısı partilere meydan mitingleri yaptırdı. Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış posterleri astıranlar, bizi ülkelerinden nasıl çıkartmaya çalıştılar gördünüz. Hollanda'da bana yapılanlar benim şahsımla ilgili değildi. O gece yapılanlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önüne set çekme isteğiydi." diye konuştu.