"Önümüze set çekenler, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün yine Avrupa'da terör örgütünün uzantısı siyasi parti mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor. CHP mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor ama bize yasak. Bizim önümüze set çekenler, HDP'ye, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da Namazgah alanında vatandaşla buluştu.
Kaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Bayrampaşalıların bir destan yazdığını ve tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.
FETÖ'ye en büyük dersi milletin verdiğini belirten Kaya, "16 Nisan Referandumu kapsamında Avrupa'ya gittik, bizi Avrupalı Türk kardeşlerimizle buluşturmadılar. Bizi buluşturmayanlar, o terör örgütünün uzantısı partilere meydan mitingleri yaptırdı. Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış posterleri astıranlar, bizi ülkelerinden nasıl çıkartmaya çalıştılar gördünüz. Hollanda'da bana yapılanlar benim şahsımla ilgili değildi. O gece yapılanlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önüne set çekme isteğiydi." diye konuştu.
Avrupa'da AK Parti'ye karşı tavır alındığını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Bugün yine Avrupa'da terör örgütünün uzantısı siyasi parti mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor. CHP mitingler yapıyor, onlara izin veriliyor ama bize yasak. Bizim önümüze set çekenler, HDP'ye, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor. Bizim önümüze set çekenler, CHP'ye kucak açıyor. Bunlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyüyen, güçlenen Türkiye'yi istemiyorlar. 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa, Türkiye çok daha büyüyecek, yeni bir şahlanış dönemini başlatacağız, onlara fırsat yok. Siz bu vatanı sevenler olarak 24 Haziran'da öyle bir ders vereceksiniz ki, bu vatanın üzerinde hayal kurmaya çalışanlara, kirli oyunlar kurmaya çalışanlara, 'Artık elinizi çekin bu ülkeden' diyeceksiniz. Terör örgütüne kucak açanlar, bu ülkeyi büyütüp geliştirenlere kapı kapatıyor."
24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini eleştirerek, "Gelecek apoletlerini sökecekmiş beyefendi, yahu bu millet buna izin verir mi? Bu millet o kahraman Mehmetçiğin başındaki komutanın apoletlerini söktürür mü sana?" dedi.
Kaya, alandakilerle de bir süre sohbet ederek, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttı.
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